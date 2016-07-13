The New York Times назвал украинскую вышиванку трендом сезона

Авторитетное издание The New York Times опубликовало свой "Неофициальный ТОП летних трендов".

Об этом пишет cosmo.com.

В список вошли джинсы, слитный купальник, сумка нежно-розового оттенка и украинская вышиванка.

Редакция издания выбрала несколько вышиванок от бренда March 11, созданного украинцами Светланой Головченко и Робертом Мищенко. Дизайнеры сейчас живут в Нью-Йорке, где успешно продают свои вышиванки за 600-1000 долларов.

"Если бы у лета был официальный топ, это была бы вышиванка. Легкая блуза в крестьянском стиле с затейливо вышитыми мотивами смотрится очень привлекательно. Пара таких блуз и джинсовая — все, что вам нужно. Только будьте готовы отвечать, где взять такие же", — прокомментировала свой выбор редакция.

Напомним, Мария Яремчук позировала в прозрачной вышиванке.