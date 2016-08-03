Алла Мазур снялась в новом ролике ко Дню Независимости

На днях телеканал "1+1" в рамках праздничной программы к 25-летию Независимости Украины презентовал новый видеоролик, в котором ведущая ТСН Тиждень Алла Мазур рассказала, почему восхищается нашей Родиной.

Ведущую вдохновляют живописные украинские пейзажи, трудолюбие и открытость украинцев.

"Бог нам дал роскошную Родину — солнечную, теплую, зеленую, плодородную. Одни только эти виды чего стоят! На одной земле собраны все чудеса мира: и леса, и горы, и моря, и степи, — говорит Алла Мазур. — Украинцы — не завоеватели. Мы умеем сажать, растить, любить — вот за это я люблю свою Родину".

Специально к 25-летию Независимости Украины телеканал "1+1" готовит телезрителям особенный спецпроект, который начался с промо-кампании с ведущими Аллой Мазур, Натальей Мосейчук, Юрием Горбуновым, Ольгой Фреймут, Русланом Сеничкиным, Катериной Осадчей, Александром Дубинским и Дмитрием Комаровым и зрелищными кадрами знаковых мест Украины, вошедших в проект "Моя країна". В рамках проекта будет презентован документальный двухсерийный фильм "Україна.Повернення своєї історіі" производства "1+1 Продакшн". Этот исторический фильм сочетает в себе элементы расследования и полноценные научные исследования, которые приведут к потрясающим научным открытиям. Также 24 августа "1+1" покажет специальный проект "Океан Эльзы. Без меж" — телеверсию концерта группы в Днепре в рамках "Мирового тура 2016-2017". Проект украсит уникальная видео-графика и необычные спецэффекты, которые можно будет увидеть только в телеверсии именно в День Независимости Украины.

Напомним, Алла Мазур вместе с сыном приютили котенка.