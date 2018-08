Сериал "Игра престолов" получит 9 премий "Эмми" — СМИ

Сериал "Игра престолов" выиграл девять технических премий "Эмми".

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, сериал получил награду за кастинг к драматическому сериалу, костюмы для исторического или фэнтези-сериала, визуальные эффекты и каскадерскую работу.

Кроме того, премия досталась также песне Til It Happens To You из документального фильма "Зона охоты", исполненная Леди Гагой и ранее номинированная на "Оскар".

Среди других лауреатов сериалы "Шерлок", "Американская история ужасов: Отель", "Вице-президент". Также были награждены актеры Марго Мартиндейл, Хэнк Азария, Тина Фей, Эми Полер, Питер Сколари.

При этом основная церемония вручения премий "Эмми" пройдет 18 сентября.

