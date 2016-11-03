Пианист-виртуоз рассказал, как сыграл гимн Украины на вокзале в Париже

Известный музыкант Евгений Хмара признался, что не смог сдержаться, чтобы не сыграть, когда увидел фортепиано.

Об этом пианист-виртуоз, композитор, обладатель Голливудской премии импровизаторов рассказал на чате в "Главреде".

"Это был мой рабочий визит в Париж, я встречался с музыкантом Дидье Маруани (лидером группы Space). И будучи на вокзале, я увидел фортепиано, на котором не мог не сыграть. Так получился Гимн Украины в Париже", — рассказала Хмара.

Музыкант признался, что людям такие экспромты очень нравятся. "Люди всегда очень хорошо реагируют на подобные вещи, ведь, по сути, это проявление культуры, музыка — это культура. В моей практике не было такого, чтобы, играя где-то, в любой стране, людям это было неинтересно", — признался музыкант.

Напомним, эпатажный музыкант рассказал, как восприняли его матерщину в Одессе.