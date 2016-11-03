Начался чат с актером Иваном Городецким

7 ноября, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с актером театра и кино, владельцем ивент-агентства "Gorodetskiy Event Agency" Иваном Городецким. В ходе чата он расскажет о своих работах в театре и кино, о специфике свадебного бизнеса в Украине, о том, что сподвигло его создать свое ивент-агентство, а также о трудностях, с которыми шоумен столкнулся при внедрении американской культуры в украинские реалии.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.