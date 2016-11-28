Певец Kishe: украинский шоубиз станет сильнее благодаря запрету на въезд российским артистам

На сайте "Главред" состоялся чат с певцом, телеведущим, продюсером Kishe. После двухлетней творческой паузы Андрей заявил о себе новой песней "Разбитый бокал", записанной на английском и русском языках, а также клипом на нее. Также недавно Kishe закончил съемки клипа на украиноязычную песню "До весны". Общаясь с читателями, он рассказал, почему благодарен за введение квот на украинскую музыку, считает ли правильным запрещать российским артистам гастролировать по Украине, как родилась песня "До весны", и чем необычен клип на нее, с чем была связана пауза в его творческой деятельности, а также в чем секрет его счастливой семейной жизни.

Представляем стенограмму чата с Kishe.

MONAKO: Вы — киевлянин? Как относитесь к Киеву? Хотели бы жить в другом городе? Если да, то в каком?

Kishe: Душой я киевлянин, хотя родился в Житомире. Мои родители жили там, часть семьи — здесь. Живу в Киеве с 1999 года постоянно. Здесь есть часть семьи по папиной линии. Люблю этот город. Я хотел бы жить во многих других городах — хорошо там, где нас нет. :)

NoName: Считаете ли вы, что мужчина в семье главный? Или вы склоняетесь к более современным схемам в отношениях — партнёрству или главенствовании жены?

Kishe: Буду рассказывать на своем примере. Это взлеты и падения, ссоры, дискуссии, споры, скандалы на протяжении 22 лет. Не за лидерство в семье, а за понимание и командную работу как в отношениях, так и в быту. Считаю, когда один в семье вырывается вперед, а другой уходит в тень — это очень плохо. Я бы сравнил семейную жизнь людей, которые прошли конфетно-цветочный период, со скоростной трассой и двумя гоночными автомобилями. И я бы сравнил нас с женой с этими автомобилями и хотел бы, чтобы мы ехали на одной скорости.

Lunachova: У вас было много разнообразных дуэтов с известными певицами. Общаетесь ли вы вне общего творчества?

Kishe: Да, общаемся. Даже совсем недавно виделись с Полиной Гриффис, с Любой (Лавикой). Кстати, 4 декабря у нее благотворительное мероприятие в Orly Park, и у меня есть возможность поучаствовать в этом. Общаюсь не только с этими певицами, но и с другими ребятами, с которыми были совместные работы.

Stan55: Вы влюбчивы?

Kishe: Да.

LanaDelRay: Думали ли вы записать дуэт с кем-то из украинских артистов? С кем из зарубежных хотели бы?

Kishe: Конечно. Для любого проекта делать совместные работы интересно, рейтингово. Это возможность реализовать новые музыкальные грани: когда совмещаются непохожие проекты, создается нечто новое. Ищем, думаем... Но не теряем время, а работаем кропотливо над сольными композициями, чтобы поднять свой рейтинг как артиста и сделать дуэтную работу достойной с известной популярной личностью.

Дуэт с кем-то из зарубежных артистов — это из разряда мечты.

Anna_Trukhachova: Андрей, не думали ли вы о политической карьере, как сейчас модно среди артистов?

Kishe: Я бы не шел в политику ради моды. Только ради конкретных действий. Предложения были. Если я не верю людям или вижу свою беспомощность, зачем это тогда надо? Лучше я буду помогать своему городу, стране конкретными действиями, делать их лучше — у меня неплохо получается. Мои соседи знают, что я делаю для улучшения элементарных вещей в быту.

Lenkababenko: Не планируете ли вы вернуться на ТВ в качестве ведущего?

Kishe: Планирую. За эти два с половиной года, когда "я пропал", было много попыток и проб на других телеканалах. Но вчера, мне кажется, я понял, что создан для музыки, в телевидении — также. Я мог бы еще рассказывать о путешествиях, так как люблю это. Или о кулинарии, так как моя жена — повар и кондитер, и я в этом разбираюсь. Но браться за ведение ток-шоу — скорее всего, не мое. Надеюсь, в скором будущем "замутить" какой-то авторский проект на одном из музыкальных каналов страны.

Tomochka: Видела вас в турецком сериале. Как вы там оказались?

Kishe: Зов генов. Моя мама была актрисой кукольного и драматического театра. Я рос и воспитывался в достаточно театральной семье, поэтому мои попытки реализовать себя в качестве актера не гаснут во мне. И мое знакомство с продюсерами сериала помогло мне получить роль второго плана. А что, вроде у меня получился грек... :)

IrenKa: Андрей, вам самому нравится ваше творчество? Вы делаете то, что нравится вам или вашим слушателям?

Kishe: Да, я делаю то, что мне нравится мне. И стараюсь это делать так, чтобы это нравилось моим слушателям, и чтобы завоевать новых слушателей.

Mikaella: 1. У вас есть комплексы? 2. Вы нравитесь женщинам? 3. Как ваша супруга относится к женскому вниманию в вашу сторону? 4. Пытались ли вас купить? 5. Какой самый запоминающийся подарок от поклонницы?

1. Да, у меня есть комплексы. Я их признаю и пытаюсь с ними бороться, меняться.

2. Я надеюсь. Надо спросить у женщин.

3. Хорошо.

4. На ночь? :)

Меня часто покупают — на корпоративные вечеринки, на дни рождения, на свадьбы... Продажные мы... :)

5. Поклонницы, подарите что-нибудь запоминающееся! :)

Neznakomka: Андрей, когда вы будете снимать следующий клип? Куда можно отправить вам фото?

Kishe: Буквально 17 ноября мы закончили съемку новой видеоработы — "До весны". Скорее всего, к визуализации своих музыкальных произведений мы приступим с начала 2017 года. Присылайте вашу анкету, фото и резюме на адрес: kisheofficial@gmail.com

Andrew_46: Андрію, що спонукало вас змінити образ? Ви стали ще крутіше!

Kishe: Спасибо за комплемент. Рад, что у меня получается.

Не знаю, что побудило… Внутренний детонатор. Захотелось стать лучше. Я занимаюсь спортом. Захотелось быть актуальным. Выглядеть хорошо — это ведь не преступление. Внешние изменения мотивируют меняться и внутренне.

ShoMustGoOn: Вопрос по поводу ситуации в Украине, касающейся артистов. Как вы относитесь к срывам концертов украинских звёзд? Правильно ли, что в Украину не пускают российских звёзд? Вы пошли бы на концерт Наташи Королёвой?

Kishe: На концерт Королевой — нет, не пошел бы и никогда не ходил. Посмотрев по долгу службы премию награждения "Золотой граммофон", был опечален и разочарован. Считаю, что украинский музыкальный мир намного богаче и сильнее большинства того музыкального продукта, который делается в России. Хотя и там много талантливых молодых проектов и музыкантов.

Не было бы счастья, так несчастье помогло. Именно так можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась сегодня. Политические силы решили то, что должно было быть изначальным приоритетом для правильного развития украинской музыки и шоу-бизнеса. Я не хочу говорить о культуре в целом, потому что я — не театрал, не эстет высоких творческих материй, а говорю о шоу-бизнесе. Он в Украине есть и становится сильнее. Отчасти благодаря запрету на въезд российским артистам. Не считаю, что это правильно именно по политическим позициям, но по позиции защиты нас, музыкантов, которые живут и делают музыку в Украине, это хорошо. И самое главное, что показывают сегодня аншлаговые туры наших артистов (надеюсь, у меня получится прийти к этому знаменателю в скором будущем), все у нас получается. У нас есть таланты, у нас все профессионально (команды, постановщики, режиссеры). Мы из придатка Москвы превратились в самостоятельный мощный организм. Я считаю, что, если вы хотите сорвать концерт, это можно сделать не с лозунгами в руках, а просто отказом идти на концерт. Все должно быть проще: не нравится — не слушай.

ShoMustGoOn: Андрей, прокомментируйте одним предложением то, что сейчас происходит в Украине.

Kishe: Одним словом — бардак. Или — "кидалово".

Kurochka: Вы счастливый человек? Что для вас счастье?

Kishe: Да, я счастливый человек. Счастье в том, что я жив, могу ходить, говорить, творить, помогать кому-то, видеть, как растут мои дети, ныть и фонить иногда. :)

Detective: Помните, что детектив следит за вами! Признайтесь — за что вам стыдно в последнее время? Иначе Детектив это сделает вместо вас...

Kishe: Перед кем?

Все будет в моей следующей песне.

Hochuha: Чего вы сейчас хотите?

Kishe: Хочу покушать и спать. Последние две недели я сплю по 4-5 часов в сутки. Но сегодня отоспаться не получится — нужно сдавать работу, и концерт впереди.

Interes: Андрей, расскажите о новой песне и клипе на неё. Почему решили спеть на украинском? Кто режиссёр клипа, и о чём клип?

Kishe: Нова пісня має назву "До весни". Спочатку була написана російською мовою. Я вирішив перекласти її на українську, в цьому мені допоміг Андрій Осадчук — молодий талановитий автор, виконавець, учасник проекту "Голос". Його пісні співають багато відомих українських зірок.

Це пісня про мене, про мої злети та падіння, про сподівання, про надію, про мій сором, про те, що після холодної чорно-білої зими ми всі чекаємо нову свіжу натхнену весну. Перший мій альбом частково був українською і мав назву "Течія". Але, на жаль, якось так сталося, що наш музичний ринок був під кимось, і попсову музику було досить складно робити українською. Насамперед дуже складно зробити так, щоб українська мова звучала не просто лірично і красиво, а щоб у танцювальних ритмах вона була актуальною, сучасною.

Для мене це була найскладніша відеоробота у моєму творчому житті, яку я робив не тільки як артист, а й як продюсер знімального процесу. Досить амбітна ідея (хлопці "психанули") молодих режисерів Діми Маніфеста та Діми Шмурака зачепила мене своєю неординарністю технічного рішення зйомки та кількістю локацій та образів, які потрібно було зняти. Цією роботою ми йдемо на рекорд серед українських кліпів за кількістю локацій, відзнятих у кліпі, а їх — приблизно 20-23. Знімальний процес тривав 47 годин. За дві доби було задіяно приблизно 50-70 людей у роботі над кліпом: технічний склад, масовка, актори другого плану і просто добрі люди, які допомагали, і яким хочеться, скориставшись можливістю, подякувати.

Щодо ідеї кліпу — сюжету нема, це не саундтрек, це не розжована історія, це не банальна історія. Це досить артовий абстрактний відеоряд, який частково показує все, що зі мною відбувалося за останні роки, а ще простіше — як сон, який не можна пояснити. Сподіваюсь, кожен, хто подивиться роботу, яку ми збираємося презентувати незабаром, зрозуміє цей сон по-своєму.

Katty: Кто вам нравится из украинских исполнителей? Кому из украинских исполнителей вы запретили бы петь?

Kishe: Я бы никому не запрещал петь. Ведь если не нравится, можно просто не слушать. Из украинских артистов очень много интересных и талантливых. Но не будем о них — давайте обо мне. :)

Vredya: Андрей, согласен ли ты с высказыванием, что некрасивых девушек не бывает? Какие тебе нравятся девушки? Был ли у тебя опыт отношений с парнями?

Kishe: Димочка, это ты? :)

Давайте сразу разделим внешнюю и внутреннюю красоту. Я думаю, что в природе есть вещи, которые для кого-то считаются красивыми, а для кого-то — нет. Мне импонирует, когда девушка, не обладая "неземной красотой", умеет себя держать в форме, заботиться о своем стиле, прическе — просто ухаживает за собой. Это все не может не нравиться, потому что ты видишь желание человека быть красивым. А еще и важна манера поведения. Человек может своей манерой, улыбкой, поддержкой понравиться тебе как особь противоположного пола. Увы, огорчает, что есть девушки, которые от природы нереально красивы, но в довольно молодом возрасте портят себя огромным количеством силикона, убивая свою красоту. Я еще могу понять женщин уже в возрасте, после 40 лет, следящих за собой, пользующихся в меру такими средствами. Но когда это превращается в безумие и фанатизм — просто ужасно.

AngryBirds: Андрей, помню, на вашем концерте разделась поклонница. Часто ли с вами такое происходит? И расскажите о самых неординарных поступках, которые совершали ваши поклонницы. Спасибо!

Kishe: Спасибо моим поклонницам за то, что они есть, слушают мою музыку, достаточно хорошо ведут себя на концертах и не устраивают для нас неординарных ситуаций. Последний случай с раздеванием был 17 сентября был в Николаеве в ночном клубе.

Артём Корнеев: Андрей, я давний поклонник вашего творчества. Был в позапрошлом году на праздновании вашего дня рождения! Вы зажигаете сильно, могёте.)) Клип последний — отличный! Чем удивите в ближайшее время?

Kishe: Спасибо, что комментируете работу. Это нам важно знать. Как мы уже писали выше достаточно масштабно, следующей работой будет клип на песню "До весны". Подписывайтесь на мой Инстаграм, следите за обновлениями ленты и совсем скоро вы увидите нашу новую работу и в сети, и на телеканалах.

Matew: Kishe, поделись своими творческими планами на ближайший год?

Kishe: Наверное, первый раз в жизни мне не хочется расписывать свои планы. Не потому, что я суеверный. Мне кажется, нужно удивлять и доказывать делом, а не планами. Скажу лишь, что как обычный человек, который мечтает, хочется выпустить в 2017 году альбом и собрать своих настоящих поклонников, друзей и новую потенциальную публику в каком-нибудь масштабном концертном зале и показать все, что будет сделано за год.

Bezhan: Андрей, вы один из немногих, кто не скрывает свое семейное положение и свою семью. На первый взгляд, у вас идеальная семья. Расскажите подробнее: какой вы муж, какой папа, какой вы, с хозяйской точки зрения (можете ли прибить картину на стену или приготовить ужин)?

Kishe: Давайте начнем с "первого взгляда". :) У меня часто спрашивают, в чем успех, какой рецепт, свой секрет счастливой семейной жизни. Ребята, его нет! Есть любовь, кропотливый труд, месяцы и годы взаимонепонимания, которые и сейчас случаются, но все же желание быть вместе и бороться за то, что мы имеем. Мне сложно судить, какой я муж. Это вопрос к моей жене. Если говорить о моих отцовских качествах, то о них надо будет спросить моих дочерей, когда подрастут. Но скажу от себя: я их очень сильно люблю, воспитываю, стараюсь проводить с ними время. Отчасти из-за этого я пропадал в музыкальном мире. Сейчас мне очень не хватает времени, чтобы быть с ними больше, но я вожу свою старшую музыку на музыку, забираю со школы, ездим вместе на тренировки, на плавание, читаем английские книжки на ночь. С младшей удается пообщаться крайне редко, в основном потискать и поцеловать.

Я вообще, очень хозяйский человек, "хазяйська дитина". Могу прибить не только картину — могу даже мебель собрать. В юношестве я, учась в школе, подрабатывал на мебельной фабрике. И уже в школе была профессия — столяр, сборщик корпусной мебели третьего разряда. Обожаю создавать что-то своими руками, хотя на это не хватает времени, и дома есть много вещей, которые требуют моего хозяйского внимания, признаю... С ужином тоже вполне справлюсь.

MiraMi: Андрей, на своей странице в социальных сетях вы постите много картинок еды, в частности, сладостей. Как вам удаётся находиться в такой прекрасной физической форме после всех этих вкусняшек?

Kishe: Объясняю: моя жена Оксана — повар. Она закончила Академию Эктора, училась в Школе Николая Тищенко, а также закончила французскую школу кондитерского искусства DGF и на сегодняшний день поменяла свой профиль, став профессиональным кондитером. Отчасти и я неплохо разбираюсь в теоретических аспектах этого искусства и стараюсь помогать Оксане в реализации ее творческих амбиций в создании нового кондитерского бренда. Совсем скоро — следите. :)

По поводу формы. Форму помогает частично сохранять диета. Я не злоупотребляю сладким, особенно на ночь. А вкусненькая конфетка, особенно из хорошего швейцарского черного шоколада не помешает моей фигуре, тем более, я занимаюсь спортом: плаванием, ходьбой, делаю планки, танцую в репетиционном зале, сжигаю лишний вес.

Ivanovich: Андрей, респект! Вы один из немногих, кто исполняет реально качественную музыку! Как правильно называется жанр, в котором работаете? Не планируете ли поменять его?

Kishe: Поп, танцевальная музыка. Такой микс. Мы используем элементы всего: от R'n'B до "дип хауса".

Ya-Ukrainka: Дякую вам за україномовну пісню! Скажіть, будь ласка, коли можна буде її побачити та почути? Що вас надихнуло заспівати саме українською?

Kishe: Зараз ми у гарячій стадії монтажу відео та зведення самої пісні. Ми маємо досить кон'юнктурну музичну композицію, прив'язану до зими і весни. І ми дуже бажаємо, щоб вона зазвучала найближчим часом — у перші дні грудня.

Пісню "До весни" ми написали задовго до прийняття рішення про квоти. Це був поклик душі. Мій партнер, саундпродюсер Тимофій Решетько написав пісню, яка мала назву "Неизвестный". Почувши цю пісню, я почав наспівувати українські фрази, текст одразу пішов. І ми зрозуміли, що це буде серйозна кльова українська пісня з глибоким змістом.

Allochka: Присылала вам фото "девушка-весна", но, к сожалению, вы меня не выбрали. Очень интересно посмотреть на девушку, которая оказалась достойна сниматься в этом клипе. Долго ли её отбирали? И по каким критериям? Это был честный конкурс или PR-ход?

Kishe: Это был наш самый честный прямой подход. Это не пиар-ход. Мы искали типажную девушку, которая могла бы в кадре символизировать весну: русую или рыжеволосую девчонку. На наш почтовый адрес мы получили более 50 резюме, выбрав четыре девушки по фото, мы встретились с каждой из них за два дня до съемки. Но, увы, та героиня, которую мы отобрали по фото, заболела ветрянкой и не смогла работать с нами 5 ноября. И мы решили выбрать другую девчонку, похожую по типажу. Но ей пришлось померзнуть. Потому что в первый день работы была плюсовая температура, но все равно холодно, а во второй день было -2, а она была в легком летнем платье. Поэтому не завидуйте. :)

Max...: После двухлетнего перерыва — песня "Разбитый бокал"... Всё очень плохо? Или образ такой? Чем вы занимались во время "творческой паузы"?

Kishe: У нас неблагодарная профессия: если ты не показываешь новые видеоработы и не показываешь клипы, что довольно сложно сделать, создается впечатление, что ты пропал.

Никуда я не пропадал. Я занимался самообразованием — updating myself. Я в совершенстве владею несколькими монтажными программами для видео, разбираюсь хорошо в съемочном процессе, видеоаппаратуре, технике, что помогает мне быть продюсером своих съемок. Вот уже четыре года я профессионально занимаюсь вокалом с педагогом и благодарен Диане за то, что открывает во мне новые возможности и грани моего голоса.

Также я помогал моей жене становиться мамой, был с ней в нужные моменты. Еще я много путешествовал: за два с половиной года я побывал в шести странах, как минимум. Студийная работа не останавливалась — мы накапливали новый материал, много новых демо-версий. Я работал над сменой образа и имиджа, что сейчас мне помогает. Я аккумулировал энергию, чтобы в 2017 году порадовать себя, свою команду и слушателей, которые знают нас, чем-то новым интересным и отчасти грандиозным.

А "Разбитый бокал" — это просто красивая песня, в которую мы верим, но которую очень тяжело принимает музыкальная редакция украинского шоу-бизнеса — она говорит нам, что это "не формат". Спасибо, что пишете напрямую, делитесь отзывами, слушаете.

Ігор Тимофєєв: От ви кажете: "Считаю, что украинский музыкальный мир намного богаче и сильнее, чем большинство того музыкального продукта, который делается в России", але чому чимало українських музикантів починають кар'єру саме як виконавці українських пісень, а потім скочуються у російську попсу — "жу-жу-жу маленька бджілка" виїхала до Москви, "шикидим" Павлік співає про "город зеленого цвета"... Я вже не кажу про Таю Повалій і Ані Лорак, котрі, мабуть, і забули українську мову, співаючи для окупантів.

Kishe: Ви знову про політику! Слухайте тих виконавців, які Вам подобаються, ту музику, яка Вам до серця. Якщо ні, у Вас завжди є вибір — перемикайте. І іTunes Вам у поміч!

Tianna: Как вы относитесь к коллегам, которые, несмотря ни на что, продолжают концертную деятельность в РФ даже во время войны? А вам поступали предложения выступить в России? Если да, как реагируете на такие приглашения? Спасибо.

Kishe: Такие предложения не поступали. Мне как музыканту, раньше пытавшемуся попасть на российский музыкальный рынок, честно говоря, этот рынок был интересен. Были сделаны неплохие первые шаги в 2011-2013 годах. Не буду скрывать, финансовое благополучие проекта меня тоже волнует, так как для любой творческой идеи нужны средства на ее реализацию. А одним из самых дорогих элементов является создание видеоработ.

В последнее время мой пыл "в ту сторону" охладел, я понял, что стоит воевать за свой рынок и своего слушателя в Украине, быть здесь и сейчас. Я не вправе кого-то судить, наговаривать на кого-то, клеветать, а потом смотреть этим людям в глаза. Они сами принимают решения, а вы принимаете решение — ходить на их концерты или нет. И не надо устраивать цирки с флагами перед кассами.

Anastasia: Бываете ли вы с концертами в зоне АТО, выступаете ли в военных госпиталях и т.д.? Если да, ваши впечатления? Если нет — почему?

Kishe: Да, но не хвастаюсь этим. Не всегда, но периодически. Я считаю, что помощь должна быть адресной, тогда она настоящая. Иногда мы с женой привозим что-то полезное и вкусное в наш Киевский военный госпиталь — каждый помогает чем может. Но на этом нельзя делать пиар.

Green: Насколько вам как артисту комфортно работать в Украине в нынешних условиях, при нынешнем Минкульте, при существующих правилах шоу-бизнеса? Что вы бы хотели изменить?

Kishe: Я бы хотел изменений только в себе — это то, что я могу сделать, что реально. Стать профессиональнее, сильнее, целеустремленнее, держать себя и команду в творческом тонусе, слушать, смотреть, анализировать, писать хитовые треки, снимать интересные клипы и делать драйвовые концерты.

Green: Как вы относитесь к введению квот на украинскую музыку? Как вы думаете, какой результат даст такая практика?

Kishe: Наверное, впервые в жизни скажу спасибо за квоты. Когда ты слышишь от музыкальных редакторов: "Андрюха, давай уже песню "До весны" — это круто, мы поставим". Хотя мой жизненный принцип относительно языковых барьеров такой: чем больше языков ты знаешь, тем больше дверей в жизни ты можешь открыть. Я считаю несправедливым то, что наше желание, амбиции исполнять не только украинскую музыку на украинском языке, но и делать ее англоязычной, пытаясь донести Европе, миру идею о том, что мы крутые музыканты (а нас на украинском языке там не поймут в большинстве случаев), квоты уравнивают наши позиции с мировыми звездами. Это несправедливо. Хотя в этом есть и рациональное звено для меня лично. Чем сильнее конкуренция, тем больше хочется побеждать.

Mokko: Согласны ли вы с американцами в выборе их президента? Как вам первая леди Америки?

Kishe: Это их выбор. Теперь в песне "Титры" я буду петь не: "Мои лучшие друзья — мертвые президенты", а фразу "американские президенты". :)

Надежда Майная

Фото Александра Синицы