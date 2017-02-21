Бассейн дорогого шампанского: Макаревич решил бойкотировать выпускной дочки

Российский певец, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич считает считает, что не стоит тратить огромные деньги на выпускной детей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Музыкант призвал отдать деньги на благотворительность и навел пример с собственной дочерью.

"Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясённая: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие — как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского", — написал Макаревич.

Посоветовавшись с семьей, они решили начать взрослую жизнь дочери с доброго дела.

"Когда первый шок прошел, мы сели, подумали и решили вот что:

1. Выпускной вечер отмечаем по-человечески, в семейном кругу.

2. Деньги, которые изначально планировали внести — сколько не жалко — отдаем в хоспис. Или в фонд Хаматовой. Или доктора Лизы. Выбор, увы, есть.

Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом.

Такой вот у нас почин. Присоединяйтесь!", — написал музыкант.

Напомним, Макаревич объяснил, почему почти не слушает современную музыку.