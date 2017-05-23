Послевкусие Книжного Арсенала: что искать после форума?

Тотальное большинство изданий, представленных на пятидневном "Книжном Арсенале", — на украинском языке. Их привезли более 150 издательств со всей Украины. Некоторые делали акцент на новинках от современных отечественных авторов, другие — стремились оперативно перевести бестселлеры последних обладателей разных премий.

"Главред" предлагает десять книг, о которых говорили во время форума, и за которыми теперь придется идти в книжные магазины.

"Ловець океану" Владимира Ермоленко, ВСЛ

Это первый художественный роман автора.

Его герой — Одиссей, воин и путешественник. Он возвращается на Итаку после двух десятков лет скитаний. Но дома его никто не ждет — там не оказывается ни жены Пенелопы, ни сына Телемаха. Одиссей понимает, что он наделал слишком много ошибок, которые предстоит исправлять. "Я не найду Пенелопу и Телемаха, если не пройду путь искупления. Если не осуществлю свое путешествие снова, замаливая грехи и моля о прощении", — говорит он и отправляется в обратный путь — через Трою в царство Аида. "Да, теперь я хочу прожить свою жизнь иначе. Прожить ее наоборот", — продолжает главный герой. Во время этого путешествия он понимает, что такое любовь, красота, смерть и потери.

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"Харків 1938" Александра Ирванця, "Laurus"

Это первый роман автора за последние семь лет. В нем — манипуляции знаковыми историческими событиями. Ирванец предлагает пофантазировать, как бы развивалась история, если бы в 1938-м в Харькове все сложилось по-другому.

Главный герой романа — полковник СБУ. Он должен помешать неизвестному диверсанту навредить молодому государству.

"Я позволил себе немного перестроить Харьков, — говорит автор. — Построил нормальный Оперный театр, на месте их нынешнего, так как в старом проходили слушания по делу СВУ (Спілки визволення України. — Авт.). На месте облгосадминистрации я поставил Президентский дворец. К тому же, оба здания возводили архитекторы с мировым именем. Один из двух в Европе домов Фрэнка Ллойда Райта стоит в Черновцах — Дом офицеров, а второй — музей Дали в Италии. У меня в романе его здание — тот самый Президентский дворец. А новый театр для Харькова у меня спроектировал Корбюзье".

"Симпатик" Вьет Тан Нгуен, КСД

Это издание — один из примеров свежего перевода на украинский язык. Шпионский роман — лауреат Пулитцеровской премии 2016. Его автор американский писатель вьетнамского происхождения.

Роман "Симпатик" называют многослойной иммигрантской историей, рассказанной "человеком двух разумов и двух стран". Книга о том, как в Америку приезжает капитан вьетнамской армии и там начинает новую жизнь. Повествование от первого лица. Неизвестный читателю человек делится эпизодами своей жизни и переживаниями. Он — человек двойственной натуры. С одной стороны, европеец — его отец француз, с другой — американец, так как учился в Калифорнии. Он живет в условиях постоянной раздвоенности. Его война — духовная. Книга о любви, дружбе, измене.

"Три картини перемоги" Звонко Карановича, "Комора"

Книга сербского автора Карановича о событиях войны на Балканах. Действие происходит в 1999 году во время бомбардировок НАТО. Герой Джоли попадает под волну всеобщей мобилизации. Он, городской мальчик, не ожидал такого поворота в своей жизни. После возвращения становится другим человеком...

В фокусе книги не столько война, сколько внутренние переживания главного героя, личностные трансформации, продиктованные жизненным опытом самого автора. "Я пошел на войну с целью вернуться живым и никого не убить, — говорил о собственном опыте Звонко в одном из интервью. — К счастью, так и произошло, ведь я невероятным образом не был призван в зону непосредственных военных действий".

"Пекло ввійшло до раю" Богдана Лебедя, "Урбіно"

Это реальная история маленького мальчика из приграничного украинского села. Его мама украинка, отец — поляк. Восьмилетнему Юзьо пришлось жить в эпоху перемен. На его глазах в 1939 году началась война, затем пришла Красная армия, а за ней и немецкая.

"В день, когда разразилась Вторая мировая война, мне было семь лет и четыре месяца, и я жил в селе Ясень над Лимницей. Мой отец, австриец по происхождению, легионер Юзефа Пилсудского, был лесничим, а моя мама, украинка и дочь греко-католического священника, была учительницей в местной школе", — объясняет автор предысторию написания автобиографической повести.

"Місто" Валерьяна Пидмогильного, "Основи"

Эта одна из книг, которую приобрести в последний день "Книжного Арсенала" было уже невозможно — выделенные для форума экземпляры закончились.

Новое издание известного произведения запоминается формой. Первый украинский урбанистический роман, написанный в 1927 году, вышел с провокационными современными иллюстрациями художника Максима Павлюка. Максим — участник творческого объединения "WE BAD", которое известно превращением пространств в произведения искусства.

Хотя и содержание книги актуально как никогда. Это покорение человеком города. Главный герой произведения Степан Радченко приезжает в Киев на учебу и мечтает покорить его. Как развивался сюжет далее, думаю, вы знаете… Но в новом оформлении прочитать стоит еще раз.

"Український виклик. Відкриття європейської країни" Карла Шлегеля, "Дух и літера"

Книга авторства известного немецкого историка Карла Шлегеля не была подготовлена непосредственно к форуму, а напечатана несколько месяцев назад. В ней — Майдан, аннексия Крыма и война на Донбассе, взгляд на эти события из Германии, современной Украине и России и перспективах поддержки стремлений нашей страны после выборов в 2017 году. Сначала книга вышла в Германии, а уже затем была переведена в Украине.

Профессор изучает украинскую прессу, литературу, много общается с очевидцами событий. Он не пишет о том, что хотел бы увидеть, в его исследовании то, что наблюдал и переживал он сам. И именно это он хотел показать немецкому читателю.

Карл Шлегель говорит, что, в первую очередь, эта книга — его личные попытки понять события, происходящие в Украине. И она не столько для украинского, как для немецкого читателя. Украинцам же будет интересен взгляд на внутренние события со стороны, и вопросы, на которые западное общество ищет ответы.

"Мне кажется, что Майдан дал ответ на вопрос, как можно создать политическую нацию на основе самых разных частей Украины", — сказал в одном из интервью Шлегель.

"Чорний лебідь" Нассима Талеба, "Наш формат"

"Невероятное настигает тебя, только если ты позволяешь ему управлять тобой", — это цитата из книги, написанной десять лет назад в США. Отечественное издательство решило, что сейчас настало именно то время, когда должен выйти ее украинский перевод.

52-летний ливанец, выпускник Сорбонны и нью-йоркский финансовый гуру Нассим Талеб называет случайные катастрофы, потрясения и катаклизмы, пережитые человечеством за несколько последних десятилетий, "черными лебедями". И именно они, в его представлении, подталкивают к развитию как человечества в целом, так и отдельных личностей. Такие глобальные изменения происходят внезапно. Но "черных лебедей" все-таки можно приручить. Тогда даже в кризис, компании будут приносить прибыль. Именно так случилось с предприятием, на которое в то время работал Талеб — в разгар кризиса 2008 года оно заработало миллионы.

"Шлях митця" Джулии Кэмерон, ВСЛ

Творческий кризис? Бывает. Кэмерон знает, что посоветовать — как преодолеть внешние и внутренние препятствия и открыть в себе художника.

Книга — практическое пособие с весьма конкретными упражнениями. Курс рассчитан на 12 недель ежедневных занятий. Например, автор каждое утро предлагает от руки записывать утренний поток сознания. Таким образом человек может избавиться от бытовых мыслей, которые целый день мешают выйти творческой энергии.

За эти 12 недель человек должен будет забыть о скептицизме, насмешках, комплексах, научиться прохладнее относиться к критике, тем более безосновательной. Автор говорит, что творческому человеку свойственно ошибаться, а большие перемены происходят постепенно. То есть, чтобы открыть в себе художника, мы должны сначала приготовиться к роли плохого художника. "Разрешите себе побыть новичком. Соглашаясь побыть плохим художником, вы обретаете шанс быть художником вообще", — пишет Кэмерон и предлагает наконец-то избавиться от надоедливого внутреннего цензора.

"Всесвіт на долоні. Подорож крізь простір, час та за їхні межі" Кристофа Гальфара, Yakaboo Publishing

Это научно-популярное издание называют еще "путеводителем по Галактике для космотуристов". Его автор — ученик физика Стивена Хокинга, написавшего трилогию для детей про путешествия Джорджа во Вселенной. Но в отличие от Хокинга, Гальфар ориентируется, в первую очередь, не на детскую аудиторию, а взрослую — тех, кто о космосе знает или очень мало, или вообще ничего.

В книге в доступной форме объясняется теория квантового поля, что такое бесконечность, и Большой взрыв — сложные идеи, связанные со временем и пространством. При этом Гальфар ничего не упрощает, но делает сложные вещи простыми и понятными, не углубляется в огромные числа и не применяет без необходимости сложные слова.

Книгу можно рекомендовать для прочтения даже детям, которые уже познакомились с историей Джорджа. К слову, одну из книг Гальфар написал с Хокингом в соавторстве.