Жена Виталия Кличко отправляется в концертный тур по Германии

Жена Виталия Кличко Наталья решила активно заняться певческой карьерой и запланировала концертный тур по Германии.

Об этом пишет strana.ua.

В октябре и ноябре жена мэра Киева даст четыре концерта.

На афишах указано, что 43-летняя певица не будет использовать фонограмму.

Наталья Клико организовала тур в поддержку своего альбома "Обнаженная душа" (Naked Soul), который она презентовала еще зимой 2016 года.

Допис, поширений Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official) Січ 31, 2016 о 7:59 PST

Первый из них состоится 4 октября на острове Зильт, следующие выступления будут в Берлине, Магдебурге и Мюнхене. Цены на билеты варьируются от 778 до 1151 гривен в переводе с евро. Также Наталья Кличко продает свои альбомы в сети. Диск на сайте Amazon стоит 17.99 евро (около 560 гривен).

Как указано на официальном сайте певицы, в Европе ее карьерой занимается агентство KüsterCom, которое базируется в Гамбурге. Продюсером Наталья выступает Сабина Брингманн, который, как отмечают журналисты, продвигает новичков.

Наталья Кличко выступала перед последними поединками Виталия Кличко. В 2012 году она спела в Москве перед тем, как ее муж вышел на бой против Мануэля Чарра.

В апреле 2017 года Наталья исполнила гимн Украины перед последним в профессиональной карьере боем Владимира Кличко с Энтони Джошуа.

Oliver Grenville an me composing new songs - just can't stop :-) Допис, поширений Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official) Лют 5, 2016 о 3:08 PST

В Киеве свой первый сольный концерт Наталья Кличко дала в мае 2017 года. Она спела на крыше столичного ЦУМа. Как выяснила "КП в Украине", стихи Наталия пишет в соавторстве с немецким музыкантом Оливером Гренвиллом.

Напомним, жена Кличко показала, как проводит каникулы с детьми в Америке.