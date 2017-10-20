Два дня "Молодости": что нельзя пропустить

21-22 октября в двух кинотеатрах столицы — "Украина" и "Киев" — можно будет посмотреть несколько десятков фестивальных лент — от украинских короткометражек до европейской классики и последних мировых новинок.

Все — в рамках специального события "Молодость. Пролог". Оно — презентация XLVII Киевского кинофестиваля, который со следующего года будет стартовать весной. Организаторы объясняют такие изменения перенасыщенностью событиями в фестивальном киномире в октябре и желанием расширить количество локаций. В 2018 году 47-я "Молодость" начнется 27 мая.

Короткий метр

"Золотого оленя" и приз в размере 50 тысяч гривен получит победитель национального конкурса короткометражек. Показ 19 работ запланирован в культурном центре "Кинотеатр "Киев".

Среди номинантов — фильм "До скорого" Юлии Кочетовой-Набожняк. Он был уже показан в марте в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека "Docudays UA".

Режиссер рассказывает, что это автобиографическая история о ней и ее муже, который ушел служить, о том, что происходи с человеком, который жил в мирном пространстве, а после стал частью войны. Это фильм — контраст, фильм — параллельные миры. Герой до войны создавал музыку, а после пошел разрушать. "Война — это насилие, разрушения, это сфера противоположна любому творчеству", — говорит режиссер. Лента об ожидании и встрече.

"Рома приезжал всего пять раз за 14 месяцев. Для меня это кино стало терапией, потому что я не могла делать что-то другое. А то, что между нами происходило, я не могла объяснить словами", — говорит Юлия Кочетова-Набожняк.

Семнадцатиминутный фильм "МА" Марии Стояновой о том, как мама кормит синиц из окна многоэтажки мариупольского микрорайона "Восточный", выращивает горох на даче под Сартаной. Она существует бок о бок с войной и снимает все происходящее вокруг на видео для дочери Зои. Та живет в Киеве и иногда к ней сложно дозвониться.

"Там музыка играет, там снаряды падают, там из автомата стрекочут. Жизнь в прифронтовом городе", — говорит женщина. Она звонит в который раз дочери и слышит по ту сторону провода: "Чего позвонила?". Отвечает: "Да хотела спросить: сморчков не передать тебе на Киев?..".

Этот фильм то ли о жизни в этом прифронтовом городе, то ли об отношениях матери и дочери. А, может, и о том, и о другом.

Уже состоялось более десяти публичных показов фильма "Ма" — как во время престижного кинофестиваля в Болонье, так и в городах востока Украины.

Почти получасовой "Технический перерыв" Филиппа Сотниченко — фильм о девушке-кассирше из супермаркета и ее парне охраннике. В нем смешивается личная жизнь и работа. Камера оператора преследует главную героиню, что позволяет чувствовать ее каждое движение.

Работа "Технический перерыв" признана лучшим украинским фильмом национального конкурса Львовского фестиваля короткометражных фильмов Wiz-Art.

"Последняя запись" авторства Сиприена Клеман-Дельмаса и Игоря Косенко — фильм если не о войне, то об околовоенных событиях.

"Тема фильма это — последние три недели героя в Виннице, прежде чем он отправляется добровольцем в Мариуполь, и то, как все это видят его девушка, его знакомые, лучший друг, отец, мать", — говорит Косенко. А еще 88-летний дед Анатолий, ветеран войны. Он не уверен, что Артему надо идти на войну. И пока тот собирается на фронт, Анатолий снимает его на старую камеру.

"Май. Сирень цветет в Киеве. Пять подруг и джин-тоник из ближайшего супермаркета. Искать пятилистник сирени, чтобы съесть на удачу. В конце концов, быть смелым, чтобы увидеть свои страхи", — так можно коротко сказать о фильме "Сирень" Катерины Горностай. Эта 30-минутная картина рассказывает о пяти девушках, собравшихся на посиделки. У каждой свои тайны, которыми они не уверены, что могут поделиться с другими.

"Эта тема и герои близки мне. Я знаю, о чем говорят девушки, когда собираются вместе. Мне хотелось показать эти, на первый взгляд, важные разговоры как терапевтическую практику", — комментирует режиссер.

"Причинная" Андрея Щербака — анимационная картина конкурса. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино и получила 100-процентное финансирование.

Это современное прочтение классического произведения Тараса Шевченко. Идея — любовь не терпит насилия и жестокости, но она преодолеет все — даже разлуку, войну и смерть. "Причинная" — история о том, как лучше стать Явором и Калиной, слиться с природой и отойти от людской суеты.

"Я родом из Луганска. Война отняла у меня и моей семьи дом, который остался только в детских воспоминаниях, отдалила когда-то близких людей", — говорит автор сценария и художник-постановщик фильма Андрей Щербак.

Кино социальных перемен

Шесть фильмов, объеденных одной темой — свободы и терпимости — совместный проект кинофестиваля "Молодость" и польского института им. Адама Мицкевича.

Начнется секция легендарным фильмом Анджея Вайды "Человек из железа" (21 октября, 13:00, кинотеатр "Киев"), получившим в 1981 году "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

В фильме — коммунистическая Польша 1980-х годов и история лидера забастовочного комитета Мацея Томчика. Именно о нем радиожурналист пан Винкель должен сделать компрометирующий репортаж. В процессе он встречается с разными людьми, которые хорошо знают рабочего гданьской судоверфи. В фильме использованы кадры документальных съемок в Гданьске в 1980-м году, а в эпизодах роль самого себя играет Лех Валенса.

После смерти Анджея Вайды фильм отреставрировали для специального показа в Каннах в этом году. Восстановленную версию ленты увидит и киевский зритель.

После просмотра состоится дискуссия "Дорогами свободы". Во время нее можно будет пообщаться с одним из идеологов легендарного профсоюза "Солидарность" Збигневом Буяком. Он — специальный гость фестивального события "Молодость. Пролог".

22 октября можно будет посмотреть еще два фильма Вайды — "Врублевский глазами Вайды" (22 октября, 12:00, кинотеатр "Киев") и "Бесы сквозь годы" (22 октября, 16:00, кинотеатр "Киев").

Кроме польских картин в программе — литовский фильм "В ожидании вторжения" (21 октября, 16:30, кинотеатр "Киев") и американский "4 сезона революции" (21 октября, 18:00, кинотеатр "Киев"). Первый о том, как литовские новобранцы готовятся к возможному российскому вторжению. Второй — о двух молодых женщинах с противоположными политическими взглядами. Они борются за свое видение демократического будущего Туниса — страны, в которой началась Арабская весна.

Шестой фильм секции — "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова" (22 октября, 18:30, кинотеатр "Киев") Аскольда Курова. Это история украинского режиссера, ставшего российским политзаключенным. Недавно фильм был номинирован на престижную международную премию Silver Eye 2017 как лучший документальный фильм Восточной и Центральной Европы.

Все деньги от продажи билетов на сеансы фильма "Процесс: Российское государство против Олега Сенцова" команда КМКФ "Молодость" перечислит семье узника Кремля.

Спецпоказы и премьеры

На "Молодости" состоится украинская премьера совместной украинско-словацкой работы "Межа", фильма, который будет представлять Словакию на нынешней премии "Оскар". Со своей стороны Украина выделила на производство ленты 7 миллионов гривен.

Ленту снимали и в Словакии, и в Украине. В ней задействованы актеры из обеих стран — Станислав Боклан и Римма Зюбина, Томаш Машталир и Эмилия Вашариова.

09 (скрин с ютуба)

"Межа" — это честная история о жизни людей, живущих у границы. "Причем не только между Украиной и Словакией. Это — очень универсальная история, понятная всему миру. Поэтому фильм имеет такой бешеный успех", — уверен украинский продюсер ленты Андрей Ермак.

Трек к фильму записал музыкант Олег Скрипка — это его версия известной песни "Гей, соколи".

Летом 2017 года фильм "Межа" на кинофестивале в Карловых Варах получил Хрустальный глобус за лучшую режиссуру. Он уже вышел в международный прокат, а журналисты успели его сравнить с "Крестным отцом".

21 октября в 15:00 можно увидеть картину "Божественный порядок" — микс исторического фильма, драмы и комедии.

Он о пути швейцарских женщин к праву голосовать. Семья главной героини Норы — муж Ганс и двое сыновей Луки и Макс живут тихой, размеренной жизнью, в согласии с односельчанами до тех пор, пока она не начнет публичную кампанию за предоставление женщинам права голоса. Случится это только 7 февраля 1971 года. Женщины Швейцарии одними из последних получили право голоса и участия в выборах. Так было решено на референдуме, в котором голосовали только мужчины.

В тот же день в 21:00 "Молодость покажет "120 ударов в минуту" — французскую драму 2017 года режиссера Робена Кампийо о борьбе с безразличием "здорового" общества к ВИЧ-инфицированным людям. Фильм участвовал в борьбе за Золотую пальмовую ветвь.

В соседнем зале кинотеатра "Киев" в 21:20 начнется фильм режиссера Аманды Кернел "Саамская кровь". Он уже успел получить множество наград. В частности, на международном кинофестивале "Санта-Барбара" картина была удостоена приза за лучший фильм Северной Европы, а в Венеции "Саамскую кровь" признали лучшим европейским фильмом.

Это рассказ о 14-летней девочке — Элле-Марье. Он раскрывает проблему расизма 1930-х годов. В интернате, где живет Элла, проводят биологические испытания. Девушка начинает мечтать о другой жизни. Чтобы достичь этого, Элла должна стать другим человеком и порвать все связи со своей семьей и культурой.

Откроет же двухдневное фестивальное событие "Молодость. Пролог" мировая премьера фильма "Мир вашему дому!" Владимира Лерта по известному произведению Шолом-Алейхема "Тевье-молочник".

"Этот фильм освещает пренебрежение к маленькому человеку, ненависть и бюрократию, существовавшие в Российской империи, показывает и искаженное лицо "большевизма", пришедшего на смену царскому режиму, — говорит генеральный директор КМКФ "Молодость" Андрей Халпахчи. — Этот фильм пропагандирует мир и терпимость, поэтому показывать его сейчас чрезвычайно важно. Как вы знаете, не разрешили прокат фильма "Мир вашему дому!" в России. Именно потому, что там стоит трезубец — на логотипе Государственного агентства по вопросам кино. Боятся нашего трезубца. А мы сегодня сильнее! И я думаю, что мы не должны прятать голову в песок, когда российский актер прекрасно сыграл роль Тевье-Тевеля. Я не вижу Князева на экране, я вижу Тевье-молочника, которого он сыграл".