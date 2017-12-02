СМИ рассказали о состоянии Олега Табакова

Состояние госпитализированного российского актера и режиссера Олега Табакова по-прежнему остается тяжелым, но наблюдается положительная динамика.

Артист находится в сознании, его навещают родственники, 1 ноября был сын Антон, рассказал "Интерфаксу" медицинский источник.

"Состояние Олега Табакова стабильное, но тяжелое, однако мы фиксируем некоторую положительную динамику", — заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что в московской Первой градской больнице Олега Табакова экстренно прооперировали, состояние было стабильно тяжелым, актер находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Его сын говорил, что отцу поставили диагноз воспаление легких.