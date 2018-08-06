Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте

Юный украинец-шахматист на соревнованиях потроллил россиянина

В Румынии на международных соревнованиях по шахматам юный украинец Роман Ковальский потроллил соперника из Российской Федерации.

Противник поставил вопрос нашему соотечественнику на русском языке, а тот на английском ответил, что не понимает его, написала мама украинца в Facebook.

Пост о поступке мальчика собрал более 20 тысяч лайков, его распространили свыше восьми тысяч раз.

“Рома сегодня (4 августа — Ред.) играл с соперником из России. Он спрашивает Рому: “Какой у тебя рейтинг?”. Рома: “I do not understand you”. Тот: “Что?!”. Рядом сидит молдаванин и говорит россиянину — он не понимает русский. Тот: “Как НЕ понимает, он же с Украины”, — отметила автор.

Писательница и общественный деятель Лариса Ницой на своей странице в соцсети прокомментировала поступок Ковальского и назвала шахматиста символом будущей Украины.

“Дорогой юный чемпион,… спасибо тебе за твой поступок. Ты стал символом будущей Украины, украинской Украины. Ты больше весишь сегодня для Украины, чем взрослые сильные мировые чемпионы”, — считает литератор.

Ранее Лариса Ницой в крайне жесткой форме подвергла критике компанию Rozetka за торговлю произведенными в России товарами — назвала ее сотрудников “козлами вонючими”.