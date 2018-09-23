Как поздравить с Днем осеннего равноденствия на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником.
День осеннего равноденствия в 2018 году выпал на воскресенье. 23 сентября день сравняется с ночью в 4:54 по киевскому времени.
Мы уже писали о том, чем осеннее равноденствие-2018 грозит каждому из знаков Зодиака и как обернуть себе на пользу, а также публиковали обряды на осеннее равноденствие (о том, как поймать удачу и привлечь побольше денег).
В сегодняшнем материале – подборка поздравлений с праздником.
4 смс - 212 символов:
С ночью день сравнялся нынче,
Осень шлет нам свой привет.
В день волшебный вам желаю
Я здоровья, долгих лет.
Равноденствие сегодня —
День волшебный, непростой.
Пусть сюрприз вам послан будет
Своенравною судьбой.
***
Кого-то золотая осень печалит, но это просто начало чего-то нового. И пусть это новое будет приятным и радостным! Желаю, чтобы осень принесла щедрые плоды, зима – безудержное веселье, а там уже и весеннее равноденствие не за горами!
***
3 смс - 188 символов:
День сегодня равен ночи,
Скоро станет он короче,
Птицы к югу улетят,
И начнется листопад.
Но нисколько не грусти,
Что зима, брат, впереди,
Лучше позови гостей,
Чтоб отметить праздник сей!
***
Примите поздравления с осенним равноденствием! Пусть на душе у вас царит гармония, а погода за окном не портит настроения! Ведь природа меняет свой наряд, и сначала будет слегка непривычно, но только сначала! Потом, осень окутает вас золотистой листвой и подарит вдохновение! Желаем вам оптимистического настроя, построения новых планов и целей, уверенности в своих силах и бодрости духа! Пусть вопреки всем прогнозам природа радует вас своими изменениями! Желаем вам дружеских посиделок у костра, звёздных ночей, чистого неба над головой и приятного, прохладного ветерка! Пусть птицы, летящие на зимний период в тёплые края, унесут с собой все печали и невзгоды! А если вы попадёте под дождик, пускай после для вас обязательно выглянет радуга! Философствуйте, размышляйте, наслаждайтесь осенью и получайте удовольствие о того, чем занимаетесь!
***
4 смс - 248 символов:
И ночь, и день по времени равны,
Природа видит золотые сны,
Осенних листьев пляшет марафон,
Птиц, улетающих нам слышен стон,
Печаль тихонько сердце вновь сожмет,
У каждого уж убран огород,
Друг другу говорят приветствия
В день осеннего равноденствия.
***
Солнышко уже не так отчаянно греет своим лучами, и время от времени на небе собираются тучи. Наступило осеннее равноденствие! Мы вам желаем не унывать и не поддаваться грусти в это прекрасное время года! За окном красота и пусть ваша душа наслаждается переливом золотой листвы! Желаем, чтобы к вам жизнь ворвалась любовь! Она то вам и поднимет настроение, уж будьте уверены! Желаем, чтобы осенняя пора подарила вам новые силы, обновлённое здоровье, радостный настрой, оптимистический взгляд на жизнь! пускай вам будет уютно по вечерам в любимых объятиях, и никакая погода за окном не повлияет на ваше состояние души! Пусть то, что находится внутри вас, ваша гармония и умиротворение всегда будут оберегать вас от погодных перемен! Будьте счастливы в любое время года и независимо от погодных условий! Уютной вам осени и позитивных мыслей!