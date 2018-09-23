Как поздравить с Днем осеннего равноденствия на словах и в анимированных открытках

День осеннего равноденствия в 2018 году выпал на воскресенье. 23 сентября день сравняется с ночью в 4:54 по киевскому времени.

Мы уже писали о том, чем осеннее равноденствие-2018 грозит каждому из знаков Зодиака и как обернуть себе на пользу, а также публиковали обряды на осеннее равноденствие (о том, как поймать удачу и привлечь побольше денег).

В сегодняшнем материале – подборка поздравлений с праздником.

4 смс - 212 символов:

С ночью день сравнялся нынче,

Осень шлет нам свой привет.

В день волшебный вам желаю

Я здоровья, долгих лет.

Равноденствие сегодня —

День волшебный, непростой.

Пусть сюрприз вам послан будет

Своенравною судьбой.

***

Кого-то золотая осень печалит, но это просто начало чего-то нового. И пусть это новое будет приятным и радостным! Желаю, чтобы осень принесла щедрые плоды, зима – безудержное веселье, а там уже и весеннее равноденствие не за горами!

***

3 смс - 188 символов:

День сегодня равен ночи,

Скоро станет он короче,

Птицы к югу улетят,

И начнется листопад.

Но нисколько не грусти,

Что зима, брат, впереди,

Лучше позови гостей,

Чтоб отметить праздник сей!

***

Примите поздравления с осенним равноденствием! Пусть на душе у вас царит гармония, а погода за окном не портит настроения! Ведь природа меняет свой наряд, и сначала будет слегка непривычно, но только сначала! Потом, осень окутает вас золотистой листвой и подарит вдохновение! Желаем вам оптимистического настроя, построения новых планов и целей, уверенности в своих силах и бодрости духа! Пусть вопреки всем прогнозам природа радует вас своими изменениями! Желаем вам дружеских посиделок у костра, звёздных ночей, чистого неба над головой и приятного, прохладного ветерка! Пусть птицы, летящие на зимний период в тёплые края, унесут с собой все печали и невзгоды! А если вы попадёте под дождик, пускай после для вас обязательно выглянет радуга! Философствуйте, размышляйте, наслаждайтесь осенью и получайте удовольствие о того, чем занимаетесь!

***

4 смс - 248 символов:

И ночь, и день по времени равны,

Природа видит золотые сны,

Осенних листьев пляшет марафон,

Птиц, улетающих нам слышен стон,

Печаль тихонько сердце вновь сожмет,

У каждого уж убран огород,

Друг другу говорят приветствия

В день осеннего равноденствия.

***

Солнышко уже не так отчаянно греет своим лучами, и время от времени на небе собираются тучи. Наступило осеннее равноденствие! Мы вам желаем не унывать и не поддаваться грусти в это прекрасное время года! За окном красота и пусть ваша душа наслаждается переливом золотой листвы! Желаем, чтобы к вам жизнь ворвалась любовь! Она то вам и поднимет настроение, уж будьте уверены! Желаем, чтобы осенняя пора подарила вам новые силы, обновлённое здоровье, радостный настрой, оптимистический взгляд на жизнь! пускай вам будет уютно по вечерам в любимых объятиях, и никакая погода за окном не повлияет на ваше состояние души! Пусть то, что находится внутри вас, ваша гармония и умиротворение всегда будут оберегать вас от погодных перемен! Будьте счастливы в любое время года и независимо от погодных условий! Уютной вам осени и позитивных мыслей!