Стриптиз и "минет" ради посвящения в студенты: за тюменских первокурсников взялись следователи

Ради посвящения в студенты тюменские первокурсники разделись догола. / addrian.com.ua

В Тюмени продолжается скандал вокруг посвящения в студенты одного из вузов города: в рамках одного из конкурсов парни и девушки устроили стриптиз прямо на сцене одного из ночных клубов города.

Теперь молодежь разыскивают следственные органы СУ СКР по Тюменской области. Если окажется, что среди первокурсников были несовершеннолетние, то организаторов мероприятия ждет уже уголовная ответственность.

На портале 72.ru уточняется, что в конкурсе-"стриптизе" ребята участвовали ради своеобразного приза – сертификата на 1 тыс. руб. (порядка 430 грн по нынешнему курсу) в тату-салон.

Изначально сообщалось, что в пикантном конкурсе участвовали студенты I курса Тюменского госуниверситета (ТюмГУ), однако в комментариях к этой новости в ряде СМИ пользователи из Тюмени заверяют, что к ТюмГУ вечеринка не имеет отношения, а в одной из девушек на сцене якобы опознали студентку ТИУ – Тюменского индустриального университета.

Также в Сети выложили видео с того же посвящения, на котором ребята имитируют оральный секс:

Напомним, студенты Кембрижда снялись обнаженными ради благотворительности. Весьма откровенные съемки прошли в наиболее знаковых местах легендарного учебного заведения.