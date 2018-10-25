Британец умер на посвящении в студенты, выпив водки из головы мертвой свиньи

Свиная голова / LiveJournal

В Великобритании 20-летний Эдвард Фармер скончался от отравления спиртным, полученного во время вечеринки по поводу посвящения в студенты.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Mirror. Согласно обнародованным данным, около 40 первокурсников Университета НьюКасла в ходе церемонии должны были выпить около сотни рюмок водки.

Причем очевидцы утверждают, что Фармеру сразу испугался и пытался убежать, прежде чем его насильно отвезли на вечеринку. Кроме того, он в числе других студентов был вынужден обходить пивные и выполнять разные квесты. Среди прочего, Фармера заставили пить водку из головы мертвой свиньи.

В конце концов, парень почувствовал недомогание и потерял сознание. Его принесли и уложили на кровать в доме одного из студентов.

Организаторы посвящения сейчас допрашиваются правоохранителями. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России на посвящении в первокурсники устроили стриптиз и имитировали оральный секс.