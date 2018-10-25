"Чтоб надежно стоял урожай": В Сеть выложили календарь с полуголыми немецкими фермершами

В Германии дюжину девушек, живущих в сельской местности отсняли специально для "Календаря молодых фермеров" ("Jungbauern") на будущий год.

Барышни отыгрывали сцены из комиксов на своих фермах − "чтобы показать, что сельскохозяйственные рабочие также супергерои".

Один из инициаторов проекта, председатель баварского общества молодых фермеров прямо сказал: "День за днем мужчины и женщины-фермеры выполняют важную работу и являются нашими повседневными героями".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в откровенной фотосессии снялись австралийские фермерши.