Напавший в туалете питон едва не откусил мужчине пенис

Питон / Reptiles and Amphibians of Bangkok

В Таиланде в офисном туалете на 45-летнего Тердсака Каюпангпана напал двухметровый питон.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале AsiaOne. Согласно обнародованным данным, мужчина опрометчиво не заметил пресмыкающееся и присел на унитаз.

Справив большую физиологическую нужду, он попытался было встать, но внезапно ощутил клыки на гениталиях. Мужчина быстро понял, что имеет дело со змеей, схватил питона за голову, сжал и швырнул в унитаз.

Зубы питона оставили четыре кровоточащие раны на пенисе и тестикулах пострадавшего. Хирургам пришлось наложить пятнадцать швов.

Питона же, покрытого мочой и калом, после получаса ловли удалось извлечь из унитаза волонтерам из службы контроля за животными.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось жутковатое видео битвы двух змей-каннибалов