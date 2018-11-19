"Стартовая площадка для гиперлупа на Марс": в Киеве на Майдане появились непонятные сооружения

На Майдане в честь годовщины Майдана воздвигли непонятные сооружения.

На это обратил внимание блогер Евгений Хурсин, выложивший их фото у себя в Facebook. Свой пост он сопроводил тегом #опять_чтото_украли.

Читайте также"Власти крадут ради вашей же безопасности": блогерПри этом пользователи отмечают странный дизайн конструкций. "Стартовая площадка для гиперлупа на Марс", – пишет Мария Эрдек. Ей вторит Марина Судоплатова: "Секта строит храм".

У многих пользователей конструкции ассоциируются с половыми органами. "Тризуб, на х*ю верченый", – написал Олег Хавич. "А почему только три пениса?" – поинтересовался Сергей Бухтияров.

А Александр Тришкин нашел другую аналогию: "Виселицы?"

Ранее "Главред" выяснил, будет у украинцев дополнительный выходной по случаю Дня Достоинства и Свободы-2018. Именно 21 ноября 2013 года активисты вышли на Майдан с акцией протеста против политики тогдашнего президента Виктора Януковича – его отказа от евроинтеграции.

Напомним, на День города в Омске выставили виселицу как "обычный элемент городской обстановки". Жителям разрешили ею пользоваться.