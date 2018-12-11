В Махачкале двое прохожих поймали девочку, выпавшую с пятого этажа

Двое парней спасли девочку / https://www.youtube.com/drongogo

В Махачкале двое дагестанцев обычных прохожих поймали девочку, которая выпала с пятого этажа.

Родителей девочки не было дома, отец ушел на работу, мать оставила дочку дома одну и ушла в магазин, сообщил Telegram-канал Mash.

"Парней, которые подхватили выпавшую девочку, зовут Тагир Магомедов (водитель маршрутки) и Айдемир (диспетчер транспортной компании). Они шли с обеденного перерыва и увидели, как пятилетняя девочка висит на карнизе пятого этажа — на руках. Девочку подхватили уже в полете. Пара ушибов, до свадьбы заживет", - сказано в сообщении.

После спасения девочки, парни передали ее подбежавшим женщинам и ушли.