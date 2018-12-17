"Моя хтива скотиняшка": Ляшко, Порошенко, Тимошенко и Зеленского изобразили в стиле "Симпсонов"

Олега Ляшко изобразили в стиле персонажа "Симпсонов" / 24 Канал

В понедельник, 17 декабря, 29 лет назад — в 1989 году — мир впервые увидел американский комедийный мультсериал "Симпсоны".

Мультик стал культовым, ТСН.uа представил, как в нем выглядели бы ряд возможных кандидатов в президенты Украины.

Мультяшно изображен действующий президент Петр Порошенко, нардеп, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и юморист Владимир Зеленский.

Каждому из персонажей приписали цитаты, Ляшко — "Моя хтива скотиняшка", Порошенко — "Власть, бизнес, Томос", Тимошенко — "С новым курсом", Вакарчук — "Я не шучу...".

Примечательно, что создатели "Симпсонов" в сериале еще в 2000 году предсказали, что президентом США станет Дональд Трамп (возглавил страну в 2016-м).

Напомним, в 2019 году в Украине запланированы президентские и парламентские выборы. Ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко говорил Главреду, что президент России Владимир Путин сначала попытается привести к власти в нашей стране пророссийские силы.