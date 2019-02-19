Что подарить на 23 февраля своему защитнику

19 февраля 2019, 13:55

В подарке главное – внимание.

подарки
Что подарить на 23 февраля своему защитнику

Несмотря на то, что президент Петр Порошенко поставил себе цель "освободить" Украину от российских военных праздников, и официально День защитника Отечества Украина отмечает теперь 14 октября – в стране еще остались люди, для которых 23 февраля – это праздник.

Для тех, кто в эту субботу собрался поздравить своих дедушек, пап или коллег из других стран с праздником, Главред подобрал несколько беспроигрышных вариантов подарков на 23 февраля.

Из сравнительно недорогих, но практичных подарков на 23 февраля стоит выделить:

  • сумку для ноутбука – от 125 грн;
  • бумажник – от 150 грн;
  • зажигалка – от 30 грн – скромный подарок на 23 февраля, но человеку курящему всегда пригодится;
  • внешний аккумулятор (в среднем 150-200 грн) или просто чехол к нему (порядка 50 грн).

Отличным подарком на 23 февраля любимому мужу или парню станет и рюкзак, но тут цены могут доходить и до нескольких тысяч гривен: все зависит от качества товара. Хотя это действительно отличный подарок для парня любого возраста (от школьного рюкзака до сумки для тренировок или поездок на дачу).

Читайте такжеКак подобрать подарки по знакам Зодиака для любимых парнейПапе на 23 февраля подарить можно поясную сумку. Парню, с которым встречаетесь не очень давно – конструктор, ведь даже взрослые мужики обожают игрушки.

Коллеге на 23 февраля стоит подарить подлокотник для компьютерного стола, подставку для телефона, антистресс-мяч или органайзер для кабеля – все, что поможет с организацией и упорядочиванием рабочего места.

А бесплатный подарок на 23 февраля, но в то же время безмерно важный и нужный – это внимание и забота: можно приготовить любимое блюдо на завтрак или ужин, встретить после работы и вместе прогуляться домой, устроить уютные домашние посиделки при свечах.

Напомним, 13 октября 2014 года Порошенко подписал указ, согласно которому ежегодно 14 октября отмечается День защитника Украины.

Верховная Рада сделала День защитника Украины выходным, когда соответствующий закон поддержали 244 нардепа. Также напомним, что 14 октября отмечается День украинского казачества, а также годовщина создания УПА. Различные политические силы и представители общественности в течение нескольких лет выступали с требованием провозгласить этот день государственным праздником.

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подарки 23 февраля День защитника Отечества
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