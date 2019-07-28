С Днем Владимира 2019 – мужественные и стильные поздравления и открытки

28 июля 2019, 05:57

Главред собрал лучшие поздравления с Владимиром – картинки, в прозе, стихах и короткие смс на День ангела Владимира 2019. А також привітання з Володимиром українською мовою.

  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com
  • День ангела Владимира – открытки и картинки-поздравления Fresh-Cards.ru, Клайк, listivki.olkol.com

Самый важный День ангела Владимира 2019 отмечается 28 июля – в день Крещения Руси 2019, которое в свою очередь празднуется в день памяти святого князя Владимира.

Ранее Главред узнал, в чем помогает святой Владимир, что нельзя делать 28 июля и что подарить Владимиру. На этот раз мы собрали лучшие поздравления с Владимиром – картинки, в прозе, стихах и короткие смс на День ангела Владимира 2019 на русском и украинском языке.

С Днем Владимира: поздравления в прозе

С именинами, Владимир! Спешим к тебе – летим, едем, несемся на всех парусах, чтобы успеть одними из первых поздравить и подарить множество пожеланий. Для тела – здоровья, для души – любви, для семьи – дом, полную чашу, для поездок – красивый автомобиль, для полетов – личный самолет, для плавания – яхту!

***

Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с праздником. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, желаю крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.

***

В День ангела хочу пожелать тебе, Вова, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

Именины Владимира: поздравления в стихах

Пусть прибавляется все больше позитива,

Пускай Владимир будет радостным, счастливым.

Пусть в своей жизни очень многого добьется,

И с головою в праздник просто окунется.

***

Вова способен быть разным,

Загадочным, добрым, прекрасным.

С улыбкой идти на встречу,

Устроить прекрасный вечер.

Тихонько за плечи обнять,

Всегда поддержать и понять!

Тебя, дорогой, я люблю,

Тебе поздравок подарю.

Для тебя эти слова —

Аж кругом идет голова!

Спасибо, Вован, дорогой,

Спасибо за то, что ты мой!

***

Владимир, любимый,

Прими поздравления,

Ты имя свое оправдал,

Это уж без сомнения!

С именинами тебя —

В мир пришел ты неспроста.

Имя звучное носи,

Не печалься, не грусти.

Владеешь ты миром,

Как тот Чингисхан,

Прекрасный мужчина

Судьбою мне дан!

***

Живет пускай Владимир фантастично,

Не парится пусть в жизни ни о чем.

Чувствует себя пускай отлично,

Становится моложе с каждым днем.

День ангела Владимира поздравления в смс

4 смс - 203 символа:

Великий и мужественный Владимир, поздравляю тебя с твоим днём. Пожелаю тебе удачи и везения на пути к своим победам, здоровья и благополучия, большого и светлого счастья, взаимной любви и верного успеха.

***

3 смс - 196 символов:

В Вашем имени, Владимир,

Спокойствие, власть, мужество и мир.

Вы по жизни — победитель,

Судьбы своей Вы командир.

Я желаю Вам удачи в покорение высот,

Пусть в делах Вам и работе обязательно везет!

***

С именинами, Владимир – наша гордость коллектива! Пожелаем в это день тебе мы хороших партнеров, адекватных клиентов и высокой зарплаты!

***

С Днем ангела, Володя! Искреннего смеха и добрых друзей тебе! Здоровья и радости по жизни!

З Днем ангела Володимира: вітання в прозі

Любий мій друг Володимире! У кожного з нас є ангел-хранитель, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь близько нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті і любові до ближнього свого.

***

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом, Вовчику!

***

Вітаю тебе з Днем ангела, Володимире, і бажаю тобі: здоров'я тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була у тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

Привітання з Володимиром у віршах

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Вітаю з іменинами!

***

Бажаю казкових шляхів,

Незабутніх миттєвостей,

Завжди відмінних новин,

Удачі щедрих подихів.

Нехай, Володимире, день за днем

Доля подарунками балує,

Успіх чергує під вікном,

І щастя трепетно цілує!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

Поздравления с Владимиром: картинки

День Владимира
День Владимира / listivki.ru

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