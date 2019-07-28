С Днем Владимира 2019 – мужественные и стильные поздравления и открытки

Главред собрал лучшие поздравления с Владимиром – картинки, в прозе, стихах и короткие смс на День ангела Владимира 2019. А також привітання з Володимиром українською мовою.
Самый важный День ангела Владимира 2019 отмечается 28 июля – в день Крещения Руси 2019, которое в свою очередь празднуется в день памяти святого князя Владимира.
Ранее Главред узнал, в чем помогает святой Владимир, что нельзя делать 28 июля и что подарить Владимиру. На этот раз мы собрали лучшие поздравления с Владимиром – картинки, в прозе, стихах и короткие смс на День ангела Владимира 2019 на русском и украинском языке.
С Днем Владимира: поздравления в прозе
С именинами, Владимир! Спешим к тебе – летим, едем, несемся на всех парусах, чтобы успеть одними из первых поздравить и подарить множество пожеланий. Для тела – здоровья, для души – любви, для семьи – дом, полную чашу, для поездок – красивый автомобиль, для полетов – личный самолет, для плавания – яхту!
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Великого и мужественного Владимира, прекрасного мужчину поздравляю с праздником. Желаю всегда быть лидером по жизни, стремиться к целям и заполучать успех, желаю крепкого здоровья и благополучия, море удовольствий и веселья.
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В День ангела хочу пожелать тебе, Вова, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
Именины Владимира: поздравления в стихах
Пусть прибавляется все больше позитива,
Пускай Владимир будет радостным, счастливым.
Пусть в своей жизни очень многого добьется,
И с головою в праздник просто окунется.
***
Вова способен быть разным,
Загадочным, добрым, прекрасным.
С улыбкой идти на встречу,
Устроить прекрасный вечер.
Тихонько за плечи обнять,
Всегда поддержать и понять!
Тебя, дорогой, я люблю,
Тебе поздравок подарю.
Для тебя эти слова —
Аж кругом идет голова!
Спасибо, Вован, дорогой,
Спасибо за то, что ты мой!
***
Владимир, любимый,
Прими поздравления,
Ты имя свое оправдал,
Это уж без сомнения!
С именинами тебя —
В мир пришел ты неспроста.
Имя звучное носи,
Не печалься, не грусти.
Владеешь ты миром,
Как тот Чингисхан,
Прекрасный мужчина
Судьбою мне дан!
***
Живет пускай Владимир фантастично,
Не парится пусть в жизни ни о чем.
Чувствует себя пускай отлично,
Становится моложе с каждым днем.
День ангела Владимира поздравления в смс
4 смс - 203 символа:
Великий и мужественный Владимир, поздравляю тебя с твоим днём. Пожелаю тебе удачи и везения на пути к своим победам, здоровья и благополучия, большого и светлого счастья, взаимной любви и верного успеха.
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3 смс - 196 символов:
В Вашем имени, Владимир,
Спокойствие, власть, мужество и мир.
Вы по жизни — победитель,
Судьбы своей Вы командир.
Я желаю Вам удачи в покорение высот,
Пусть в делах Вам и работе обязательно везет!
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С именинами, Владимир – наша гордость коллектива! Пожелаем в это день тебе мы хороших партнеров, адекватных клиентов и высокой зарплаты!
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С Днем ангела, Володя! Искреннего смеха и добрых друзей тебе! Здоровья и радости по жизни!
З Днем ангела Володимира: вітання в прозі
Любий мій друг Володимире! У кожного з нас є ангел-хранитель, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь близько нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті і любові до ближнього свого.
***
Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю, щоб його молитвами влаштувалися всі справи твої, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом, Вовчику!
***
Вітаю тебе з Днем ангела, Володимире, і бажаю тобі: здоров'я тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була у тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!
Привітання з Володимиром у віршах
Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії і задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Вітаю з іменинами!
***
Бажаю казкових шляхів,
Незабутніх миттєвостей,
Завжди відмінних новин,
Удачі щедрих подихів.
Нехай, Володимире, день за днем
Доля подарунками балує,
Успіх чергує під вікном,
І щастя трепетно цілує!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!