Годовщина создания Нацполиции. Порошенко и Гройсман поздравили копов с праздником

Сегодня, 4 августа, Национальная полиция Украины празднует свой официальный праздник. Два года назад президент Петр Порошенко подписал приказ о создании Нацполиции, а через несколько месяцев утвердил 4 августа профессиональным праздником копов.

В связи с этим глава государства и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских полицейских с профессиональным праздником.

"Поздравляю вас со второй годовщиной Национальной полиции Украины. За два года своей деятельности вы получили высокую оценку граждан благодаря профессиональному выполнению задач по противодействию преступности, обеспечению публичной безопасности и порядка, верному служению идеалам добра и справедливости", — отметил Порошенко.

По мнению главы государства, сегодня именно полицейским принадлежит ведущая роль в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод человека, и общество рассчитывает на принципиальность, честность и совесть сотрудников полиции, говориться на сайте президента.

"Уверен, что бескомпромиссность сотрудников полиции, умноженная на знание и опыт, и в дальнейшем будет способствовать подъему международного авторитета нашего государства", — отметил Порошенко.

В свою очередь Гройсман отметил, что быть полицейским — это призвание. "Служить людям, быть готовым предотвратить преступление, помочь затруднительном положении, предупредить беду, иногда рискуя собственной жизнью, способен далеко не каждый. Горжусь, что сегодня мы имеем сотни тысяч людей, которые готовы служить и защищать", — отметил глава правительства в поздравлении, текст которого обнародован на Правительственном портале.

По его словам, за последние два года в Украине построена новая правоохранительная система, в основу которой положен закон и правопорядок. Процесс преобразований еще продолжается, однако, убежден Гройсман, он необратим.

Премьер-министр поблагодарил тех, кто взял на себя сверхответственную миссию и заложил фундамент реформирования полиции, — министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Нацполиции Сергея Князева.

"Ваши усилия в обеспечении порядка и безопасности на улицах, покоя в домах украинских граждан были небесполезными. Ведь за последний год уровень правонарушений в Украине существенно снизился", — подчеркнул глава правительства.

Гройсман также напомнил о том, что в этом году по инициативе правительства были увеличены зарплаты для работников уголовного розыска.

"Мы выделяем средства на материально-техническое переоснащение полиции. И я уверен, что это лишь начало. Честный полицейский должен иметь достойную зарплату", — заявил он.

Премьер также поблагодарил каждого, кто носит полицейский жетон, кто ежедневно, заступая на службу, готов пожертвовать собственным здоровьем и даже жизнью, чтобы остановить руку преступника.