В Донецкой области организатору "референдума" ДНР суд дал пять лет тюрьмы

В Донецкой области суд приговорил бывшего депутата к пяти годам лишения свободы за организацию "референдума" террористической ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что подозреваемый признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

"Во время досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, установлено, что бывший депутат Великоновоселковского поселкового совета Великоновоселковского района Донецкой области 1960 г.р. во время событий весной 2014 совершил действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Следствие доказало, что в апреле-мае 2014 подозреваемый принимал активное участие в подготовке и проведении на территории пгт. Великая Новоселка так называемого референдума.

Суд, учитывая чистосердечное раскаяние мужчины, состояние его здоровья (инвалидность), а также позицию прокуратуры приговорил экс-депутата к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, ранее журналист назвал число сторонников "русской весны" в Крыму в 2014 году.