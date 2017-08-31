На Бирючем острове развернули сеть пляжных веб-камер

31 августа 2017, 10:55

На острове гармонично сочетаются уникальные природные факторы — чистейшее море, широкие песчаные пляжи, заповедные массивы.

Остров Бюрючий

На территории заповедной части Федотовой косы — острове Бирючий, запущена новая сеть онлайн-трансляций в HD-качестве, которые не только покажут украинцам Азовское море и заповедные пляжи вблизи Азово-Сивашского Национального природного парка, но и откроют туристам совершенно новый для Украины формат отдыха.

Бирючий, который ранее был известен исключительно как заказник со строгой пропускной системой, сегодня является открытым для посещения самостоятельным курортом, предлагающим эксклюзивный островной VIP-отдых на Азовском море, реальной альтернативой которому является разве что Кинбурнская коса.

Продемонстрировать подобные изменения региона и раскрыть потенциал курорта при помощи визуальной коммуникации — главные цели, обозначенные организаторами новой сети онлайн-трансляций с Бирючего.

"Формально Бирючий остров является частью курортного поселка Кирилловка, но по факту он представляет собой обособленный регион, в котором гармонично сочетаются уникальные природные факторы — чистейшее море, широкие песчаные пляжи, заповедные массивы и расположенное в непосредственной близости комфортабельное жилье классов "премиум" и VIP. При наличии таких данных Бирючий имеет все шансы стать популярной рекреацией — при условии, что целевая аудитория получит в полном объеме достоверную информацию о перспективах отдыха в рамках региона и сделает собственные выводы относительно того, стоит ли лететь за океан в поисках уединенного отдыха на островах, если в нескольких часах езды от дома есть подобное предложение, к тому же по более низкой цене. Для реализации данной цели нами и были запущены новые веб-камеры на Бирючем", — рассказал Евгений Смельчаков, главный редактор независимого информационно-аналитического проекта "Кирилловка.Укр", по инициативе которого стартовала программа по улучшению связи с общественностью, главным пунктом которой и является создание единой сети онлайн трансляций на Азовском море.

Напомним, ранее медиа-проектом были установлены веб-камеры в Кирилловке, Бердянске, Геническе, на Арабатской стрелке — в Генгорке, Счастливцево, Стрелковом и в поселках Приазовья — Степановке Первой, Приморске и Приморском Посаде. По состоянию на конец августа 2017 года сеть насчитывает более 35 единиц оборудования, часть которого осуществляет передачу звука. Кроме редакции НИАП "Кирилловка.Укр", в организации и поддержке прямого вещания с курортов приняли участие представители муниципалитетов и туристического бизнеса в регионах.

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остров Бирючий Кирилловка
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