Знакомые вещи и явления могут стать прорывом последнего десятилетия, если речь идет о мейкерстве. Что же это за новое слово и когда оно появилось на отечественном пространстве? Мейкер — это человек, который делает своими руками удивительные технологические объекты из простых вещей. Подобные подделки способны улучшить или изменить жизнь человека, а разрабатывать их можно самостоятельно или группой людей.

О мейкерстве, как о новом событии, стало известно в Украине с 2015 года. Тогда оно ассоциировалось с программой "Очумелые ручки", но мотивы и интересы мейкеров касаются более глубоких направлений. Используя подручные материалы и недорогое сырье, можно создать настоящего робота или удивительное транспортное средство. Во время разработки своих проектов мейкеры руководствуются бережным отношением к окружающей среде. Сравнить с этим хобби можно радиолюбителей из прошлого или соревнования в авиамодельных кружках.

Расширяют мейкеры свои знания, начиная от сферы робототехники и заканчивая нетривиальными изобретениями из дерева, способные принести пользу человеку. Создаются не только новые устройства, но и совершенствуются старые, которые выставляются на фестивалях и могут использоваться как для развлечений, так и для пользы. Интерес к науке и к новым технологиям способствовал развитию мейкерства, поэтому, чтобы участвовать в современных проектах, не нужно быть высококвалифицированным специалистом, ведь и любителю под силу построить что-то креативное и полезное.

Источники мейкерского движения берут из американского континента, ведь одной из первых организованных выставок была Maker Faire неподалеко от Сан-Франциско. А впервые слово, связанное с данным направлением, применили в 2005 году благодаря журналу "Make". Сегодня же мейкерство распространено по всему миру с соответствующей поддержкой компаний. Многочисленные тематические мероприятия проводятся по всей Европе, открывая миру продвинутое оборудование и инновационные технические устройства.

В 2015 году отечественное пространство также всколыхнула волна мейкерства благодаря фестивалю Kyiv Mini Maker Faire. Течение пришло из Восточной Европы, в которой ежегодно проводят крупномасштабные проекты. Поддержка со стороны ассоциации Noosphere и Макса Полякова, партнера в Noosphere Ventures, помогла провести интересный фестиваль и в центре Украины, на который съехались из ближайших городов и областей посмотреть на инновационные творения своими глазами.

Проведенная программа BestRoboFest 2017 в Днепре, инициатором которой является Max Polyakov, позволила почувствовать, что такое мейкерское движение, несмотря на то, что нацелена она в основном на разработки роботов. ОО Noosphere выступила главным организатором фестиваля. Как заметил Макс Поляков, инициатор конкурса, мейкерство начинает интересовать соотечественников все больше и с каждым годом круг поклонников и участвующих становится шире.

Ассоциация Noosphere заботится об общеобразовательных проектах, помогая Украине стать центром европейского мейкерского движения. В этой аудитории можно найти поклонников и друзей, получить много эмоций и незабываемые впечатлений. Макс Поляков из Noosphere Ventures утверждает, что инженерные шоу проводятся для популяризации технологического процесса и для продвижения мейкерского ремесла в нашей стране. Все мейкеры помогают двигать научно-технический прогресс, развивать экономику и промышленность креативно. В полноценных инженерных гаджетах, разработанных в порыве мейкерского творчества, заинтересовываются многие компании и организации. Так, кроме Noosphere, в Европе мейкерские проекты поддерживает Европейская Ассоциация, European Maker Week и другие.

Можно считать мейкерство развлечением или хобби, но оно приносит свои плоды. Ежегодные инженерные шоу в Украине помогает проводить Max Polyakov, которого знают многие взрослые и юные активные участники проектов. В помощь организатору приходят партнеры из других компаний, телеведущие и обычные специалисты инжиниринговых школ. Макс Поляков верит, что таланты мейкерства можно раскрывать в каждом, вне зависимости от возраста. Чтобы посетить и поучаствовать в таких фестивалях, достаточно просто иметь желание, так как так как проведенный в этом году BestRoboFest был абсолютно бесплатным, а его конкурсная выставка MonsterCarsUA имела призовой фондом в 9 000 долларов от организаторов и партнеров ассоциации Noosphere.