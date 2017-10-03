Як зібрати 3,7 млн гривень в українському краудфандингу

Краудфандинг сьогодні демонструє та закріплює філософію бізнесу, який працює за принципом "зробімо разом". Йдеться не лише про залучення до фінансування ідеї великих груп людей. Навколо ідеї має об'єднатися спільнота, має здійснюватися комунікація, тестуватися та рекламуватися новий продукт.

Краудфандингові платформи, орієнтовані на внутрішній ринок, лише починають створюватись в Україні. Вони стають популярними, їх використовують у різних сферах суспільного життя: від суто комерційних структур до культурних, творчих, соціальних та інноваційних.

Одна з найбільш успішних українських краудфандингових платформ — Na-Starte.com, головний офіс якої знаходиться в Одесі. На ній запустили вже сотні проектів, 15% з яких знайшли потрібні кошти, збираючи до 100 тисяч гривень. Хоча команда складається переважно з одеситів, їм вдається запускати проекти із Запоріжжя, Києва, Черкас чи Дніпра. А останній успішний проект змусив говорити про платформу всю країну. З допомогою Na-Starte.com проект Георгія Делієва "Одесский подкидыш" зібрав 3,7 мільйона гривень (124 % від потрібної суми). Такого результату поки не досягла жодна інша краудфандингова платформа України.

Чому краудфандинг

Наприкінці 2015 року у Народного артиста України та одесита Георгія Делієва з'явилась ідея створити фільм за п'єсою Георгія Голубенка "Одесский подкидыш". Пошук спонсорів для культурних проектів — складна справа: державного фінансування нема, а бізнес-інвестування зазвичай дає змогу втручатися у творчий процес. Бути залежним від позик чи продажу частини фільму, а також приймати коментарі до сценарію та монтажу Делієв не хотів.

Тоді один із колег підказав Георгію ідею краудфандингу. У Na-Starte.com вже був досвід залучення коштів для реалізації ідей, пов'язаних із виробництвом кіно та медіа. Це зіграло ключову роль під час вибору платформи. До того ж, її працівники не лише модерують проекти, а й допомагають авторам їх запускати.

— Звертаючись до нас, Георгій Делієв майже нічого не знав про краудфандинг. Впродовж двох місяців йшов процес підготовки проекту. Ми в деталях пояснювали Георгію принципи та особливості роботи платформи, — розповідає керівник Na-Starte.com Ігор Базарський.

Після глибокого опрацювання кампанію зі збирання трьох мільйонів гривень розпочали наприкінці січня 2016 року. Але викласти ідею на платформі навіть із допомогою кваліфікованих спеціалістів — це лише початок складного шляху. Щоб зібрати настільки велику суму, необхідно провести масштабну рекламну та PR-кампанію.

Розмаїття інструментів

Здавалося б, ім'я відомого одесита Георгія Делієва зможе залучити більшу частину шанувальників і колег. На це й розраховували. Зв'язки на ринку кіно, вплив на аудиторію та відданість прихильників мали спростити збирання грошей. Адже якби самі лише підписники Георгія у Фейсбуці перерахували проекту по 200 гривень, вдалось би зібрати третину необхідної суми. На практиці все виявилось складнішим.

За перші два місяці "Одесский подкидыш" отримав всього 10 тисяч гривень. З'явились сумніви в успішності проекту: якщо нічо́го не змінити, кампанія розвалиться. Тоді спеціалісти Na-Starte.com приєдналися до команди проекту кінострічки й активно долучились до забирання коштів.

Після проведення реклами в соціальних мережах, яка охопила аудиторію в 30 тисяч людей, вдалось зібрати близько 100 тисяч гривень. Це склало 3% від необхідної суми. Тобто сильно відрізнялася кількість тих, хто був проінформовані щодо проекту, і тих, хто долучився до нього. Це означає, що час і сили марнуються. В таких випадках для досягнення поставлених цілей необхідно змінювати підхід до реалізації ініціативи.

Команда Na-Starte.com розробила для бізнес-спонсорів додаткові презентації, які базувались на зверненні Георгія Делієва. Реакції на них не було. Яна Делієва організувала прес-конференцію та кілька концертів, поширила відеозвернення зіркового складу стрічки — Наталі Бузько та Бориса Барського. Це додало інформаційного шуму, але не грошових перерахувань.

— Ми розуміли, що треба працювати не лише за стійкою системою просування проекту, а й поширяти аудиторію, залучати її та додатково мотивувати. Саме тому вирішили зробити акцент на живе спілкування, а не лише просити людей вкласти свої кошти, — поділився керівник платформи.

Було вирішено скористатись можливостями online-трансляцій. Делієв почав звертатись до своїх підписників у соцмережах просто зі сцени після вистави "Одесский подкидыш", за якою зніматимуть кіно. Позитивного ефекту додавав повний глядацький зал і гучні оплески. Це спрацювало.

Для команди Na-Starte.com несподіванкою стало те, що гроші почали надходити поза платформою: їх віддавали Делієву особисто, приносили до його офісу, залишали після вистави в спеціальних боксах. Доводилося вручну фіксувати імена спонсорів і переказувати гроші на платформу з вказанням усіх даних. Так зібрали 10% від необхідної суми.

Влітку, по закінченні театрального сезону, Георгій Делієв вирішив на власні кошти зняти вуличні кадри фільму. Використовуючи отриманий матеріал і кадри зі зйомок, команда проекту оголосила на платформі та в соцмережах про початок роботи над фільмом, створивши потужний інфопривід для залучення коштів.

Від різних людей на проект одночасно надійшло 100 тисяч гривень. Розмови про фільм поширювались, а сума зборів — зростала.

— Демонструючи кадри з майбутнього фільму, ми створили галас у медіа і використали його для додаткової мотивації людей, змусили їх повірити в те, що зйомка відбудеться за будь-якого результату в проекті. Саме це допомогло зробити прорив, — пояснив керівник Na-Starte.com. — Зараз ми можемо сказати, що успіх проекту став очевидним, коли ми склали докупи інформаційний шум, перші зібрані 10% від необхідної суми та впевненість Георгія в результаті. Після цього ми стали отримувати відгуки від бізнес-спонсорів: Георгій вдруге провів для них презентації, які ми підготували, і розповів про досягнення під час збору коштів.

Повну суму вдалося отримати після інвестування чотирьох компаній. Двох київських, які допомогли з технікою на 550 та 880 тисяч гривень, та двох одеських, які поповнили рахунки проекту на 150 тисяч та 2,1 мільйона гривень.

Що у результаті

За рік на краудфандинговій платформі Na-Starte.com проект Георгія Делієва "Одесский подкидыш" не тільки зібрав заявлені три мільйони гривень, а й перевищив цю суму на 24 %. Ще жоден проект в українському краудфандингу не досягав такого результату. 3,7 млн надали українці, ще 2% надійшли з-за кордону.

— Цей показник демонструє, що Україна готова до краудфандингових моделей залучення коштів і місцеві проекти можуть збирати такі суми. Інша річ, що у проектах з великими сумами неможливий класичний краудфандинг. Для наших реалій його треба мікшувати з іншими варіантами залучення фінансування. Коли суму в 10 чи більше відсотків зібрано, можна звертатись до бізнесу — він приєднуватиметься до проекту. Ми це перевірили, — зауважив Ігор Базарський.

Наступним етапом роботи над фільмом "Одесский подкидыш" стала зйомка та обов'язкова публікація звітів на сторінці проекту та в соцмережах. Це було необхідно для підтримання рейтингів стрічки та рівня довіри до автора. Оскільки під час рекламної кампанії знімальна команда мала час ретельно підготуватися, весь творчий процес пройшов швидко та злагоджено. В Одесі вже пройшов попередній показ фільму. Зараз його готують до фестивалів та всеукраїнського прокату.

Досвід із залучення коштів стане основою для навчальних заходів. Найближчими місяцями Na-Starte.com проведе тренінги, де в деталях розбере процес роботи автора на краудфандинговій платформі.

— Платформа зацікавлена не лише в збиранні коштів для реалізації ідей. Наша головна місія — сприяння розвитку та зростання краудфандингу в Україні. Про це красномовно говорить ініціатива власника платформи Ігоря Васильковського: він запропонував авторові "Одесского подкидыша" не сплачувати 8% агентської комісії. Абсолютно всі зібрані гроші пішли на виробництво стрічки, — підкреслив керівник платформи.

Зараз Na-Starte.com налаштовані на працю з двома аудиторіями: авторами й спонсорами. Перші мають розібратися у моделі та навчитись правильно використовувати краудфандингові платформи, другі — активно підтримувати проекти та збільшити довіру до українського краудфандингу в цілому. Якщо вийде запустити цей механізм, українці отримають потужну підтримку в реалізації власних ініціатив.