Нобелевскую премию по химии получили разработчики замораживания молекул

Нобелевскую премию по химии 2017 года вручили ученым Жаку Дюбоше (Швейцария), Йоакиму Франку (США) и Ричарду Хендерсону (Великобритания) за изучение криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Об этом сообщил Нобелевский комитет на своей странице в Twitter.

Лауреат Йоахим Фрэнк разработал технологию, чтобы изобразить биомолекулы в 3D на атомном уровне, обычно применимом.

Благодаря этой технологии ученые после мгновенного замораживания молекулы могут изучать ее, не нарушая естественной формы.

"Cryo-EM позволяет изображать биомолекулы после их быстрого замораживания (метод остекловывания), поэтому сохраняется естественная форма", — говорится в сообщении.

