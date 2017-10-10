"Впритык подползают". Бойцы АТО назвали новую горячую точку на Донбассе

На Донбассе оккупационные войска после двух месяцев затишья с субботы, 7 октября, начали усиленно обстреливать украинские позиции в городе Попасная Луганской области.

Об этом говорят украинские военные, сообщает "5 канал".

По словам военных, обстановка обострилась именно после дня рождения российского президента Владимира Путина.

"Они нас поздравляли с его годовщиной, скажем так. И сегодня, в одиннадцать часов также были прострелы наших позиций. В основном, сегодня – стрелковое оружие. Вчера работал миномет, а также АГС и СПГ", — рассказывает боец.

В сюжете также сообщается, что украинские военные вынуждены открывать огонь в ответ, а на призывы врага сложить оружие — отвечают государственным гимном.

"Впритык подползают — на 100-150 метров. Начинают открывать огонь, а мы в "теплик" наблюдаем и сразу даем понять, кто здесь хозяин. На одиночные выстрелы не отвечаем, а на более интенсивные — сразу же начинаем отвечать", — уверяет военный Евгений.

Расстояние до противника на этой позиции настолько мало, что наблюдательные посты боевиков можно увидеть даже невооруженным глазом. А рядом с ними наемники установили флаг так называемого "Донского казачества".

Атакуют боевики не только оружием, но и психологически. С помощью громкоговорителя пытаются деморализовать военных.

"Как фашисты в 1942 году, говорят: "военнослужащие Украины, сдавайтесь! Мы гарантируем вам безопасность", — вспоминают силовики.

Воины уверены, что провокационные обстрелы будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе активность боевиков в зоне АТО сместилась с Донецкого направления на Луганское.

Видео: 5 канал.