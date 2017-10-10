Эксперты ВОЗ считают, что для решения проблем общественного здоровья нужна политическая воля — СМИ

Решение проблемы распространенности хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ) в первую очередь зависит от политической воли и внедрения стратегий межсекторального партнерства, а также отображения в законодательстве актуальных научных данных и внедрение инноваций — такой вывод сделали эксперты на международной конференции "Борьба с факторами риска как универсальная стратегия улучшения здоровья населения", которая состоялась 5 октября 2017 года в Киеве.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Україна".

"Сокращение распространенности хронических НИЗ является одной из главных целей устойчивого развития, а также индикатором его прогресса", — заявила советник Панамериканской организации ВОЗ в 2000-2016 гг., проф. Бранка Легетич. — "Ключевыми проблемами контроля хронических неинфекционных заболеваний является отсутствие политической воли, отсутствие доступной, разноплановой и качественной информации о рисках. Мы наблюдаем недостаток взаимодействия между разными стейкхолдерами для получения политической поддержки изменений, новых исследований и инноваций".

"По данным последнего исследование в Европейском регионе, эффективность борьбы с хроническими НИЗ может быть усилена посредством более тесного сотрудничества всех участников процесса — медиков, регулятора, законодателей и общественности. Обязательным условием должно быть вовлечение правительства на наивысшем уровне, точно сформулированный совместный план действий с четким распределением задач, отслеживание индикаторов прогресса (оценка ситуации), привлечение различных источников финансирования", — объяснила советник Европейского бюро ВОЗ по хроническим неинфекционным заболеваниям, проф. Сильвия Стаченко.

Доктор Эрнест Громан из Института социальной медицины Центра общественного здоровья Венского университета назвал уменьшение вреда новой парадигмой общественного здоровья и одним из инструментов управления эпидемией НИЗ.

"Уменьшение вреда присутствует в жизни каждого, поэтому логичным будет его внедрение во все сферы, где это возможно. В будущем замена вредных продуктов и форм поведения менее вредными альтернативами сыграет важную роль для общественного здоровья", — сообщил доктор Громан.

По словам Алла Григоренко из Госпродпотребслубы, законодательное регулирование должно базироваться только на науке и включать инновационные решения. Сейчас вся надежна на науку и инновации для формирования эффективной политики государства.

Хронические неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, диабет и хронические неинфекционные респираторные заболевания) являются причиной 86% преждевременных смертей в Украине. Согласно Глобальным целям по профилактике и борьбе с распространенностью хронических НИЗ, до 2025 года запланировано сокращение на 25% общей смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и рака.