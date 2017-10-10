Пост замглавы Белой Церкви может занять скандальный экс-мэр Украинки

10 октября 2017, 18:27

В последние 15 лет Павел Козырев неоднократно обвинялся в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем.

Павел Козырев

Должность заместителя главы Белой Церкви Киевской области Геннадия Дикого в ближайшее время может занять скандальный экс-мэр Украинки Павел Козырев.

Об этом сообщает интернет-издание "Апостроф".

Подать в добровольную отставку Козырева вынудил громкий скандал летом 2017 года, сопровождавшийся обысками горсовета Украинки, пишет издание.

Сам Козырев утверждает, что его отставка связана с переходом на другую работу. "Это для меня новый, более масштабный и сложный проект. И, безусловно, он также связан с развитием местного самоуправления и урбанистическим развитием"

Однако журналисты опубликовали документы (решения судьи Обуховского районного суда о разрешении следователям изъять документацию) из которых становятся известны подробности расследования криминального дела в отношении Павла Козырева.

Говоря сухим языком юриспруденции, досудебное расследование в уголовном производстве, зарегистрированном в Едином реестре досудебных расследований под № 42017111200000546 от 21.08.2017 г., заведено по ч. 2 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Украинского городского совета Киевской области, злоупотребляя своим служебным положением, в период с 2015 по 2017 годы совершили растрату бюджетных средств путем необоснованного их списания на текущий ремонт автомобилей, которые не находятся в собственности Украинского городского совета, чем фактически нанесли ущерб интересам государства на общую сумму около 370 000 гривен".

В статье также говорится, что на протяжении последних 15 лет, которые Павел Козырев провел на посту мэра Украинки, он неоднократно обвинялся в "присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением".

В 2004 году судья Степан Семкович публично обвинил Козырева в самоуправстве, злоупотреблении служебным положением, незаконном использовании бюджетных средств. "Последний, пытаясь избежать ответственности, неоднократно угрожал мне увольнением… Активно помогает Козыреву П. избежать уголовной ответственности председатель Обуховского районного суда Соловьева Н.Н., которая также обратилась с письмом в адрес министра юстиции Украины с просьбой об освобождении меня от занимаемой должности", — говорится в обращении к президенту судьи Семковича.

Также в 2016 году местные активисты боролись с вырубкой 300-летних дубов.

"Община г. Украинка больше месяца держала оборону и защищала дубы. Держала оборону сама, без помощи коррумпированных местных властей во главе с мэром Павлом Козыревым. Защищала от застройщика "Биометрикс", — говорится в статье.

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