Маргинализация идеи революции. Почему ногами махать — не страной управлять

Вчерашние массовые акции протеста под Верховной Радой показали, что качество гражданского общества и оппозиции, уровень требований и самоорганизации должны улучшаться.

Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады Мирослав Гай пишет на своей странице в Facebook.

"Я не понимаю, зачем убирать палатки.

Зачем эти стычки.

А, это же маргинализация идеи революции.

Друзья, революцию не делают активисты или репрессии власти. Учите историю.

Для революции нужна революционная ситуация в обществе.

Ее нет после поднятия пенсий. Она будет через полгода, но тогда поднимут пенсии опять. Так работает демократия.

Но для повышений пенсий нужны налоги...

Только потом завоет средний и малый бизнес и вот его нужно тянуть на революцию... Вы его тянуть, а его хоп и нет в стране.)))

И вот тут....

А они — хоп, и легализацию налогообложения...

Им есть куда отступать в поддерживании чаяний народа...

Нужно продолжать давление....

Но только обещаю вам, что Петр Алексеевич каждый раз будет выходить на трибуну и говорить, что рад такой поддержке его инициатив народом и, дословно, "организаторами акций".

Потому что ногами махать — не страной управлять.

Сегодня мы, и все, увидели, нет...

Сегодня нам всем показали, что Украина — демократическая страна.

И что новые революции тут делают маргиналы.

Что это означает?

Что качество гражданского общества, качество революционеров, качество украинской оппозиции, уровень требований, уровень самоорганизации должны улучшаться.

Иначе эту старую формацию подвинет только естественная смерть.

Знаете, какую реформу должны требовать в первую очередь любые толковые и патриотические революционеры? Это не бабки в виде пенсий, дотаций или экономических векторов развития, это не медреформы, не реформа политических преференций или социальных лифтов...

Первое и главное, о чем должен думать любой умный человек, а тем более патриот — это реформа образования.

Тут стратегия. Тут будущее.

А остальное — это ресурсы. Которые, конечно, тоже важны. Но, если революционеры талдычат о "бабках" и тактике, а не о людях и будущем, то все это туфта и развод", — пишет волонтер.

Напомним, вчера после многотысячного митинга под Верховной Радой и стычек с правоохранителями, пикетчики установили полсотни палаток.