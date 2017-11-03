Американские ученые объяснили, почему старение человека — неизбежный процесс

В США ученые из Университета Аризоны математически доказали, что старение многоклеточных организмов, в том числе человека, неизбежно.

Об этом сообщает "Новое Время", ссылаясь на Science Alert.

По словам профессора экологии и эволюционной биологии Джоанны Масел, старение является математически неизбежным процессом.

"Математическая модель показывает, что даже полное освобождение организма от вредных мутаций не приведет к спасению от старости", — говорится в статье.

Исследователи выяснили, что клетки организма постепенно замедляют внутренние процессы и начинают терять свои основные функции. Также некоторые клетки наращивают скорость роста, что приводит к образованию в организме раковых клеток.

"Если вы избавитесь от тех клеток, которые плохо функционируют, это позволит раковым клеткам размножаться. А если вы избавитесь от раковых клеток, будут накапливаться клетки с вялым функционированием", — сказал ведущий автор исследования Пол Нельсон из университета.

Иными словами, если в многоклеточном организме между клетками не будет конкуренции, они неизбежно состарятся, а если конкуренция будет, соревнование выиграют раковые клетки, которые начнут активно делиться.

"И, соответственно, использование конкуренции между клетками для устранения плохо функционирующих клеток, связанных со старением, может привести к развитию рака, а не к продлению жизни", — подчеркивается в материале.

Ранее стало известно, что японские ученые разработали новое вещество, вызывающее естественную смерть клеток, пораженных вирусом иммунодефицита человека. Узнать больше о достижении исследователей можно здесь.