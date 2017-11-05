Видео с сердитым слоненком набирает популярности в Интернете

В сети набирает популярность видео с недовольным слоненком, угрожавшим автомобилю во время сафари. Ролик был опубликован на сайте LiveLeak.

Видео было снято 1 ноября в национальном парке Крюгера в ЮАР. Животное стоит перед машиной, размахивает хоботом и несколько раз бьет им по капоту. Когда мимо проезжает другая машина, слоненок, трубя, бежит за ней. После этого он уходит с дороги.

Как рассказал Daily Mail автор ролика, таким образом слоненок хотел показать людям, насколько он храбр и силен.

"Молодые слоны делают подобное довольно часто, и многие люди уезжают при первом признаке агрессии, но так как я изучал поведение животных и работаю в их среде обитания каждый день, я легко понял, что этот слоненок только предупреждал нас и не причинил бы реального вреда", — пояснил мужчина.