После мокрого снега синоптик пообещала украинцам потепление до +18 градусов

В Украине после мокрого снега метеорологи обещают внезапное резкое потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в понедельник, 13 ноября, на всей территории Украины ожидается потепление, а на западе пройдет небольшой дождь.

"На западе и севере до +4 +10 градусов. А южнее линии Черновцы-Кропивницкий-Днепр-Донецк ожидается +10 +16, а на юге Одесской области и в Крыму вероятно до +18 градусов. Осадков завтра серьезных — вряд ли, на западе пройдет небольшой дождь", — сообщила Диденко.

Напомним, ранее синоптик предупредила, когда в Киеве ощутимо похолодает.