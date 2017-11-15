Гибрид робота и человека. В Google сделали смелый прогноз о слиянии людей и машин

Человечеству не стоит бояться восстания роботов, потому что уже в течение ближайших 20 лет состоится слияние людей и машин.

Об этом заявил специалист компании Google по вопросам искусственного интеллекта и футуризма Рэй Курцвейл во время недавнего выступления в Совете по международным отношениям, сообщает The Next Web.

Он подчеркнул, что сегодня человечество развито лучше, чем когда-либо, в современном мире меньше голода и нищеты. "Три миллиарда людей пользуются смартфонами, я думал, что два, но на самом деле три. В ближайшее время число пользователей смартфонов достигнет шести миллиардов", — заявил Курцвейл.

Он также предположил, что причина, по которой люди могут мирно существовать достаточно долгое время после Второй мировой войны, заключается в возрастании количества демократических стран. А это стало возможно благодаря развитию технологий.

В дальнейшем же человечество будет продолжать развиваться и станет "менее биологическим". Курцвейл настаивает, что гибрид робота и человека не будет монстром из металла, а всего лишь человеком с компьютерным чипом в голове, который заменит смартфон в руке. Для того, чтобы узнать данные о погоде в Китае, будет достаточно подумать об этом, а не задавать смартфону какие-то команды.

"Медицинские роботы войдут в наш мозг и подключат нашу кору к "умному" облаку уже к 2029 году", — заявил Курцвейл.

Напомним, ранее западный эксперт рассказал, когда интим с роботами может стать нормой.

Видео: The Artificial Intelligence Channel.