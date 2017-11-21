Ученые выдвинули неожиданную гипотезу по поводу аварии на ЧАЭС

На Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году перед аварией произошел локальный ядерный взрыв.

К такому выводу после длительных исследований пришла команда шведских ученых, сообщается в отраслевом журнале Nuclear Technology.

Как гласит наиболее распространенная версия катастрофы, первый взрыв был тепловым. Вода из системы охлаждения испарилась и разрушила трубы, а затем попала на крайне горячую циркониевую оболочку тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ). В результате начал выделяться водород, который взорвался при взаимодействии с кислородом.

Однако, шведские ученые считают, что сначала произошел миниатюрный ядерный взрыв мощностью около 75 тонн в тротиловом эквиваленте.

По их мнению, события развивались следующим образом. В результате неудачного эксперимента на ЧАЭС мощность четвертого реактора подскочила с 0,2 до 320 гигаватт. Затем произошел взрыв, разрушивший оболочку активной зоны. Через три дня после аварии советские радиофизики зафиксировали ненормальную активность изотопов ксенона-133, которые в СССР в обычных условиях могли находиться только на фабрике по сжижению воздуха в Череповце (около тысячи километров от Чернобыля). Соответственно, утверждают шведские ученые, случилась утечка радиации в результате ядерного взрыва.

Кроме того, существует и ряд косвенных доказательств взрыва − вроде уничтожения крышки реакторного блока и свидетельства очевидцев о голубом свечении сразу после аварии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Чернобыльской АЭС реактор накрыли уникальным саркофагом.