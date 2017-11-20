Россияне запретили передавать лекарства незаконному арестованному Павлу Грибу

Украинским консулам предоставили семь минут для встречи с незаконно арестованным Павлом Грибом в следственном изоляторе города Краснодар.

Такое сообщение сегодня, в понедельник, 20 ноября опубликовал на своей странице в социальной Facebook отец Павла, член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб.

Кроме того, украинским дипломатам не разрешили передать Павлу необходимые лекарства.

"7 минут - ровно столько времени было сегодня предоставлено украинским консулам для встречи с Павлом. Разговаривать на украинском - запрещено, лекарства - запрещено. Павел капюшон не снимает, тело усыпано язвами, состояние здоровья ухудшается", - написал Игорь Гриб.

Напомним, ранее в МИД Украины обвинили российскую сторону в сознательном нанесении вреда здоровью Павла Гриба.