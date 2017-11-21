Украину "навестят" холода с мокрым снегом - синоптики

Завтра, в среду, 22 ноября, над территорией Украины продолжат перемещаться холодные воздушные массы.

Об этом сообщается на странице "Украинский гидрометцентр" в социальной сети Facebook.

Погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, а на востоке и крайнем западе – атмосферные фронты.

В восточных областях Украины ночью и утром в среду ожидается сильный мокрый снег с налипанием. Днем существенных осадков не ожидается. Температура − ночью и днем от -3 до +2 градусов.

На остальной территории страны – в основном без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье мокрый снег и дождь, а в северных областях ночью и утром – небольшой снег местами. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днем от 1 до 6 градусов.

Ветер − преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В Киеве – ночью и утром выпадет небольшой мокрый снег, днем – без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью от -1 до -3 градусов мороза, днем – от +2 до +4 градусов.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали в Украине заморозки.