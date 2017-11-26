Скандал в Николаеве. Воспитатель детсада избила 4-летнюю девочку на глазах у матери

26 ноября 2017, 10:16

Мама пострадавшей пожаловалась заведующей, однако та моментально стала на сторону воспитательницы.

В Николаеве воспитатель детсада избила ребенка

В Николаеве разгорелся скандал в детском саду по поводу рукоприкладства воспитателя по отношению к ребенку.

Мама 4-летней девочки решила обращаться в полицию, потому что вместо извинений услышала странные упреки в поведении дочери, говорится в сюжете ТСН.

Анастасия Крицкая утверждает, что видела все собственными глазами, когда случайно забежала в заведение посреди дня, чтобы сдать деньги на театр.

"Открыла дверь и увидела: она хватает ребенка за спину, за платье, бросает ее, та падает, после чего были несколько ударов ногой в область спины. Ребенок закричал, я закричала, воспитательница повернулась в шоковом состоянии, сказала: простите, это впервые, такого больше не повторится", — рассказала мать девочки.

Женщина сразу пошла жаловаться к заведующей, однако та моментально стала на сторону воспитательницы, потому что у нее 40 лет безупречного стажа.

"Она пыталась успокоить ребенка во время приступа такого, чтобы ребенок не разбила себе голову и принести ее в группу. И в это время появилась мама и сказала, что ребенка избивали", — утверждает руководитель детсада №131 Виктория Штока.

Несмотря на это, воспитательница в тот же день уволилась по собственному желанию. Мама маленькой Сони утверждает, что никогда не замечала у дочки никаких приступов, о которых ей рассказали педагоги, поэтому решила обратиться в полицию.

"Ни один ребенок не заслуживает такого отношения к себе, какой бы он не был. Резвый — не резвый, капризный — не капризный", — не сдерживает слез Анастасия Крицкая. Следователи уже вызвали на допрос воспитательницу, та свою вину отрицает. "Я жду, когда восторжествует справедливость", — заявила Марина Есенкова.

Однако другие родители утверждают, что Соню воспитательница била не впервые, и не только ее, однако о насилии в садике дети начали рассказывать только после того, как узнали, что их педагог в группу больше не придет.

"Меня, говорит, не били, но били очень сильно Софию и Полину — Марина Леонидовна", — пересказывает слова своего ребенка Надежда Задиранова. В полиции констатируют, что теперь, скорее всего, воспитательнице грозит наказание за нанесение легких телесных повреждений. "Предусмотрена ответственность как в виде штрафа, так и исправительных и общественных работ", — пояснил начальник Корабельного отдела полиции Николаева Виталий Маренчук.

Мама избитой Сони говорит, что ребенок до сих пор дрожит от испуга, и у нее синяки на спине и коленях, а еще обычно активная девочка ведет себя чрезвычайно тихо.

"Чувствуется, что ребенок психологическую травму испытал. Недоверие, в первую очередь, и замкнутость", — констатирует детский психолог Оксана Склярук.

Через несколько дней уже должны быть готовы результаты судмедэкспертизы, а пока Соня будет заниматься с детским психологом, чтобы реабилитироваться после избиения в детском саду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве 15-летний подросток убил своего отчима двумя ударами ножа в грудь.

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