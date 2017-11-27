В "ЛНР" рассказали, как с ведома Плотницкого боевики обстреливали мирных жителей

В 2014 году боевики батальона "Заря", который в то время возглавлял Игорь Плотницкий, с ведома своих главарей обстреливали мирных жителей.

Об этом свидетельствует признание одного из террористов, которого новое руководство "ЛНР" задержало под видом украинского диверсанта.

Задержанный боевик рассказал, что батальон "Заря" был своеобразной кузницей кадров "украинских диверсантов", а боевики неоднократно обстреливали больницы, школы и рынки.

Напомним, ранее сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев на чате в "Главреде" рассказал, что в захваченных Ровеньках Луганской области и в подконтрольной боевикам Горловке Донецкой противник учит детей воевать.