Известные украинцы рассказали о безопасности на дорогах в рекламе социального проекта "Керуй"

Социальный проект "Керуй" опубликовал свой первый ролик о безопасности на дорогах. В связи с ухудшением ситуаций и увелечением количества ДТП организаторы запустили проект, призванный общими усилиями исправить ситуацию.

"У нас слишком величественная история, чтобы нарушать обычные правила!", - написали организаторы.

Сюжет ролика простой, действия разворачиваются в пробке. На улице рядом с машинами появляются исторические личности и начинают разговаривать с водителями. В ролике появились Роксолана, Григорий Сковорода, Иван Франко, Леся Украинка, Николай Гоголь и другие.