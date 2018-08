Маск объявил о планах постройки "брата-близнеца" HyperLoop в Чикаго

Boring Company, принадлежащая известному коммерсанту-инноватору Илону Маску, примет участие в конкурсе на строительство высокоскоростной подземной пассажирской линии, которая свяжет центр Чикаго с аэропортом O'Hare.

Об этом бизнесмен написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, заявив, что его компания готова спроектировать, построить и управлять такой скоростной линией.

Информацию о таких намерениях Маск опубликовал вскоре после того, как чикагский градоначальник Рам Эмануэль объявил конкурс на возведение высокоскоростной линии, которая сможет доставлять жителей из центра города в аэропорт за 20 минут - что как минимум в два раза быстрее, чем дорога занимает сейчас.

Конкурс продлится вплоть до 23 января будущего года.

К слову, Boring Company известна планами по строительству тоннелей для перевозок по технологии Hyperloop - специальных высокоскоростных капсул, движущихся в трубах с вакуумом.

Напомним, ранее другая принадлежащая Маску компания, Tesla, презентовала беспилотную фуру и "убийцу топливных автомобилей".

The Boring Company will compete to fund, build & operate a high-speed Loop connecting Chicago O'Hare Airport to downtown https://t.co/bRqKpzSJjz