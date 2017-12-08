Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру во Вселенной

Ученые обнаружили самую отдаленную от Земли гигантскую черную дыру, размер которой в 800 миллионов раз превышает размер Солнца. Она находится на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли и появилась, когда Вселенной было всего 5% от ее современного возраста – примерно через 690 миллионов лет после Большого взрыва.

Исследователи обнаружили ровесника вселенной при помощи трех телескопов в Аризоне, Чили и на Гавайях. Предыдущий рекорд принадлежал сверхмассивной черной дыре ULAS J1120+0641. Она на 600 миллионов световых лет ближе к Земле и на 60 миллионов лет моложе нынешней находки, сообщается на сайте NASA.

"Эта черная дыра значительно больше, чем мы ожидали, всего через 690 миллионов лет после Большого взрыва, которая бросает вызов нашим теориям о том, как образуются черные дыры", — сказал соавтор исследования Дэниел Стерн из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния.

"Однако при ней вселенная была сформирована уже на 10%. В ранние космические эпохи события развивались очень быстро", — рассказал руководитель группы исследователей Эдуардо Баньядос.

Масса открытой черной дыры в 800 миллионов раз превышает массу Солнца.

Квазарами называют центральные части галактик. В центре квазара находится массивная черная дыра, поглощающая материю. Та падает в дыру по спирали, нагреваясь при этом до миллионов градусов. Процесс сопровождается излучением во всем спектре: от рентгеновского до инфракрасного.

Дальний квазар — редкая находка: чтобы обнаружить ULAS J1342+0928, астрономам пришлось обшарить десятую часть видимого с Земли космического пространства. По мнению ученых, в доступном нам секторе космоса находятся от 20 до 100 подобных объектов.

"Этот квазар станет "золотым рудником" для исследований ранней вселенной, — считает Баньядос. Ценность находки в том, что она застала "эпоху переионизации".

Согласно текущей теории, после большого взрыва вселенная являлась быстро расширяющимся облаком горячих ионов. Остыв, они образовали водород, а потом силы гравитации сформировали из них первые звезды.

Напомним, астрономы нашли новую необычную планету, сутки на которой длятся 27 тысяч лет.