Кошки-мутанты: как природа играет с внешностью домашних любимцев

Домашние кошки являются пушистыми мутантами. Многие люди, играя со своими домашними любимцами, даже не подозревают, что ежедневно общаются с мутантами.

Их геном менялся в процессе эволюции, а вместе с ним и внешность. Некоторые мутации, сильнее всего влияющие на форму хвоста, лап, ушей и стоп выбрали и специально закрепили селекционеры уже в наше время.

Одни отклонения во внешности безобидны и не доставляют кошкам ни малейших неудобств, а другие могут стоить животному здоровья или даже жизни, пишут РИА Новости.

Мутации — это стойкие изменения генотипа, то есть совокупности всех генов, которые наследуют потомки. В науке о наследственности используют термин "аллель", чтобы обозначить формы одного и того же гена, определяющие альтернативные признаки. Для примера возьмем аллели, определяющие основной окрас кошки. Аллель B придает шерсти черный цвет, b — шоколадный. При этом пару bb или BB называют гомозиготной, а Bb гетерозиготной.

Укороченный хвост представляет довольно распространенную у кошек мутацию. На Курильских островах обитает бесхвостый японский бобтейл, обладатель доминантного генома Jb.

Но его наследуют не все потомки. Гомозиготный бобтейл (JbJb) рождается с аномально коротким хвостом, в котором тем не менее полное число позвонков, только укороченных и деформированных.

Аллель M входит в генотип бесхвостой кошки с острова Мэн в Ирландском море. Гомозиготные котята (MM) нежизнеспособны и погибают еще до появления на свет. У мертворожденных животных наблюдали значительные отклонения в развитии центральной нервной системы. Котята с гетерозиготной парой Mm рождаются с коротким, толстым хвостом или вообще без него. Ученые полагают, что короткий хвост давал некие преимущества в борьбе за выживание на острове. Но в условиях изоляции закрепилась не только эта мутация. Некоторые мэнксы рождаются с деформированным скелетом и внутренними органами, поэтому погибают в течение первого года жизни.

Кошка-манчкин невольно вызывает ассоциацию с таксой благодаря коротким лапкам. Эта мутация обусловлена доминантной аллелью Mk. Гомозиготные котята (MkMk) часто погибают, так как рождаются меньше нормального размера. Первоначальные опасения селекционеров, что такие кошки могут иметь проблемы с подвижностью или позвоночником, подобно таксам, не подтвердились, так как короткие лапы компенсирует более гибкий позвоночник. В естественных условиях мутация аллели Mk встречается у кошек в разных регионах мира. Она влияет только на длину лап, не изменяя пропорции остальных частей тела.

Известна история о том, как писатель Эрнст Хемингуэй приютил шестипалого котенка. Сноубол, так прозвали питомца, вырос и дал многочисленное потомство, унаследовавшее лишний палец. Необычные коты и в наше время счастливо живут в доме-музее писателя.

Мутацию, вызывающую появление одного или двух пальцев вдобавок к стандартным пяти, называют полидактилией. Сама по себе она обычно не имеет последствий для здоровья животного, но порой страдает коготь на лишнем пальчике, он получается недоразвитым или деформированным.

К нежелательным мутациям лап относятся аллели Sh и RH. В первом случае происходит сращивание пальцев, придающее ступне форму клешни, а во втором — передние лапки не развиваются. Сидеть кошка с мутацией RH вынуждена подобно белке и передвигаться прыжками, словно кенгуру. В девяностых годах прошлого века техасцы вывели кошек, вошедших в историю под названием Twisty Cat с целью закрепить уродливую деформацию аллели RH. С 1995 года Европейская конвенция о защите домашних животных запрещает культивирование этого гена. Во многих ассоциациях кошек с любой формой полидактилии не допускают к выставкам, в том числе из-за опасений, что они несут в себе аллель RH.

Американского керла отличает необычная форма ушей, они закручены назад, от основания к верхушке. Это работает мутация гена Cu, в целом безвредная для организма. А вот аллель вислоухости Fd, которую несут шотландские кошки, связана с такими дефектами скелета и хрящей, как утолщение хвоста и лап, уменьшение гибкости позвоночника. Гомозиготные особи (FdFd) могут погибнуть, поэтому скрещивание двух вислоухих кошек недопустимо.

В природе животные с серьезными физическими недостатками, в том числе вызванными мутациями, довольно быстро погибают, а вот в домашних условиях имеют шанс на долгую, хотя и не всегда полноценную жизнь. Тем не менее разводить породистых кошек, особенно носителей потенциально опасных для здоровья мутаций, нужно только под контролем опытных заводчиков.

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