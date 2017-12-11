Бобров под суд. В Дании землевладелец пытался засудить зубастых "вандалов"

Датский землевладелец Финд Андерсен-Фрюдаль проиграл суд, пытаясь добиться компенсации материального ущерба за порчу имущества бобрами.

Такую информацию обнародовал телеканал TV2.

Согласно опубликованным данным, житель Западной Ютландии подал исковое заявление против "Датского агентства по охране окружающей среды" по причине того, что бобры нанесли серьезный вред деревьям и озеру в его землевладении. Мужчина требовал выплаты компенсацию на сумму от 200 до 300 тысячи датских крон (37–40 тысячи евро).

Однако, суд города Хольстебро отклонил исковое заявление пострадавшего. Кроме того, теперь он обязан выплатить Агентству 30 тысяч крон (4 тысячи евро) за судебные издержки.

В судебном решении говорится о том, что сотрудники учреждения возобновили поврежденное имущество на участках мужчины "в той мере, насколько это было возможно".

В свою очередь, Финд Андерсен-Фрюдаль уже заявил о том, что планирует подать апелляцию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Ровненщине бешеный бобер искусал людей.