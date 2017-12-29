Ужас в Киеве. Настоятель храма заставлял прихожан целовать выкопанное из могилы тело

В Бортничах настоятель храма выкопал труп своей сожительницы и выставил останки в церкви.

Тело женщины было закопано на территории церкви. Оно пролежало в земле полгода, пока матушку Татьяну не выкопали и не принесли в храм, люди стали ей поклонялись и целовали тело, сообщают "Надзвичайні новини".

Когда правоохранители забирали полусгнивший труп из церкви, прихожане вели себя как одержимые. Они кричали и устраивали истерики.

Местные жители подозревают, что на территории церкви действовала секта. Настоятель объединил вокруг себя общину, которой запрещал иметь документы, обращаться за медицинской помощью и общаться с внешним миром.

За надругательство над могилой священнослужителю грозило три года тюрьмы. Медики признали мужчину абсолютно здоровым и адекватным, а суд его оправдал. Сейчас готовится апелляция.

В храме новый настоятель. Его предшественника лишили священного сана. Ходят слухи, что он оборудовал свой храм, но где он, никто не знает.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье из "рабства" сектантов освободили 100 человек.