Видео с ребенком-посевальщиком рвет Сеть

В Интернете стало популярным видео, на котором запечатлено, как посевает маленький мальчик.

Такой посевальщик по милости многих моих Facebook-друзей зашел к моей семье, написала руководитель секретариата межфракционного депутатского объединения "Защита прав ребенка" Людмила Волынец на своей странице в соцсети.

Ребенок исполнил:

"Сію-сію, посіваю, з Новим роком Вас вітаю,

Не на рік, не на два, а на многії літа,

Віщую Вам нині, усім добрі люди,

Хай в кожній родині радість буде".

Ранее сообщалось, что 13 января в центре Киева по случаю Старого Нового года устроили традиционное костюмированное празднование с вождением "козы" и щедрованием, мероприятия начались на платформе станции метро "Золотые Ворота".