Чистый воздух ученые признали смертельно опасным для человечества

Борьба с глобальным потеплением нанесет вред планете. Загрязняющие вещества блокируют часть солнечного излучения, и, тем самым, препятствуют нагреванию Земли.

К таким выводам пришла группа ученых из США, Великобритании, Германии и Норвегии, сообщил портал Daily Mail.

В ходе исследований выяснилось, что загрязняющие воздух вещества – такие, как сульфаты и сажа – служат своеобразным щитом от поступающей на Землю солнечной радиации. И если его уничтожить, парниковый эффект лишь усилится. и земля будет нагреваться быстрее.

Это приведет к росту средней температуры воздуха на планете на 0,5–1,1 градуса по Цельсию. Последнее, в свою очередь, спровоцирует резкое увеличение стихийных бедствий — засух и наводнений.

Нельзя использовать аэрозоли и для предотвращения повышения глобальной температуры. По результатам исследований стало ясно, что подобный метод геоинженерии с учетом резкого прекращения выбросов сажи и других частиц в атмосферу тоже будет способствовать более быстрому потеплению.

Как бы там ни было, уверены ученые, изменение климата на Земле приведет к сильным наводнениям. Они сменятся смертельно опасной жарой, заморозками и другими стихийными бедствиями.

"Очистка воздуха от аэрозолей — очень опасная инициатива, способная обернуться самыми серьезными проблемами. Потому что если из атмосферы исчезнут твердые частицы, то ее нагрев, соответственно, будет происходить гораздо более интенсивно. Парниковый эффект усилится и глобальное потепление будет происходить слишком стремительно. Как итог — катаклизмы планетарного масштаба", — подчеркивают ученые.

Напомним, специалисты NASA создали программу, что прогнозирует, какие города затронет глобальное потепление.