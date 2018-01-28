Американская компания опровергла слова Кличко о выходе компании на украинский рынок

В американской компании Starbucks Corporation открестились от заявлений городского головы Киева Виталия Кличко о выходе компании на украинский рынок, которые он озвучил в Давосе.

"Мы не планируем работу в Украине", — лаконично сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос "Капитала", отказавшись от более развернутого комментирования данной темы.

Стоит отметить, что заявление о появлении Starbuсks в Украине неожиданно прозвучало из уст столичного мэра на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Во время выступления на панельной дисскусии "Киев как новый глобальный технохаб" мэр Киева вместе с братом Владимиром призвали инвесторов вкладывать деньги в Киев.

В качестве подтверждения инвестиционного потенциала города Виталий Кличко сообщил о том, что компания Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы этот старт был успешным.

"Я готов быть телохранителем для всех инвесторов и тех, кто несет идеи, инновации, улучшающие жизнь в Киеве", — добавил Кличко для верности.

Заявление Виталия Кличко были широко растиражировано украинскими изданиями - в чьей интерпретации приход Starbucks был подан как уже решенный вопрос.

В пресс-службе КГГА и в Украинской компании венчурного и частного капитала UVCA, которая является организатором "Ukraine House Davos", в котором и состоялась дискуссия, ситуацию не прокомментировали.

В то же время политконсультант Дмитрий Джангиров считает, что в ситуации с анонсированным мэром Киева приходом Starbucks в Украину имеются две составляющие. И вопрос правдивости этой информации, а также компетентности киевского градоначальника и его команды, — лишь второстепенный.

"А вот тот факт, что эту информацию — по сути, весьма "рядовую", даже в случае ее правдивости, растиражировали все основные отечественные СМИ, демонстрирует вторую — содержательную составляющую данной ситуации", — полагает он.

СПРАВКА. Starbucks Corporation, основанная в 1971 году, объединяет более 26 тыс. одноименных кофеен в 75 странах мира. Операционный доход компании в 2017 году составил около 4,13 млрд долл. Акции компании торгуются на NASDAQ.

Напоним, президент Петр Порошенко, в интервью агентству Bloomberg, умудрился в течение 20 секунд трижды солгать.